Jonatan e Adriana, chi sono? Coppia Ultima Fermata/ In crisi per l’eccessiva gelosia

Jonatan e Adriana sono una delle coppie protagoniste della prima puntata di Ultima Fermata. Il loro rapporto è iniziato come un razzo, tra grande passione, tanto che lui, presentandosi, racconta: “Io e Adriana eravamo complici, si scherzava tutti i giorni, facevamo dei video, uscivamo con gli amici, ci si divertiva. Un giorno però in macchina squilla il cellulare, io rispondo in vivavoce e dall’altra parte sento la voce di questa ragazza che dice ‘Ah amore, sei con lei?’, alludeva al fatto che fosse la mia amante. Da quel momento il mio rapporto con Adriana è cambiato”.

Ultima Fermata 1a puntata, Simona Ventura/ Coppie e Diretta: Valeria uscirà?

Jonatan e Adriana, rapporto in crisi per la gelosia

Lei, infatti, diventa gelosissima, arrivando a chiamarla anche 15 o 20 volte. Controlla anche vestiti e cellulare: “Mi sento privato di tante cose. Non sono libero di fare una serata con un amico. Tutto quello in cui non figura lei non posso farlo.” Lui spera che questo programma possa essere l’ultima chance per il loro rapporto: “Mi auguro davvero che capisca ciò che stiamo perdendo.” Lei, all’idea di stare distante da lui, scoppia in lacrime ma si dice comunque pronta ad intraprendere questa avventura.

