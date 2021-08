Jonathan Davis è positivo al Covid/ Il tour dei Korn si ferma: “Ha bisogno di riposo”

Jonathan Davis è risultato positivo al Covid-19. I Korn, attraverso la propria pagina Facebook, avevano annunciato di avere registrato un contagio tra i membri della band. Soltanto poche ore fa, tuttavia, è stato comunicato che si tratta del noto frontman.

Il tour negli Stati Uniti del noto gruppo nu metal, dunque, è inevitabilmente sospeso. La tappa di sabato scorso in programma a Scranton era già stata rinviata e la stessa sorte toccherà ad altri sei concerti. Gli spettacoli andranno in scena tra settembre e ottobre. Le nuove date sono già state comunicate attraverso i canali ufficiali dei Korn. Due impegni, invece, sono stati purtroppo cancellati per problemi organizzativi. Si tratta di quelli in programma il 24 agosto a Darien Center e il 25 a Syracuse, entrambi nello stato di New York.

ARISTOFANE/ Quanto pungono queste “Nuvole”: 100 anni di teatro classico

Jonathan Davis è positivo al Covid: le sue condizioni

Le condizioni di Jonathan Davis, leader dei Korn risultato positivo al Covid-19, non sembrerebbero ad ogni modo destare al momento particolare preoccupazione. Il cinquantenne, nonostante ciò, “ha bisogno di riposare e di riprendersi”, come hanno scritto i compagni sulla pagina Facebook ufficiale della band. Attualmente sta trascorrendo, come di norma, il periodo quarantena.

Ermal Meta "Afghanistan invaso, illuso e tradito: vergogna"/ "Zitto, parla di musica"

“Come sempre, il nostro obiettivo primario è garantire la sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti”, hanno aggiunto in merito alla riprogrammazione delle date dei concerti rinviati. “Siamo delusi come voi per le circostanze, ma ce la faremo. Non vediamo l’ora di tornare a vedervi sotto il palco”. Infine, Jonathan Davis e gli altri membri dei Korn hanno ringraziato i loro supporters per la pazienza nonché per l’affetto ed il sostegno dimostrato al loro leader, che sta vivendo momenti non belli a causa del Covid-19.

LEGGI ANCHE:

Elba Isola Musicale d’Europa/ 26 agosto - 12 settembre: omaggi a Napoleone e Dante

© RIPRODUZIONE RISERVATA