Jonathan Goodwin, chi è lo stuntman di Tu sì que vales/ L’incidente e intervento chirurgico d’urgenza…

Chi è Jonathan Goodwin?

I fedelissimi di “Tu sì que vales”, giunto alla finalissima, hanno imparato a conoscere Jonathan Goodwin, illusionista e stuntman britannico. La sua prima apparizione nel programma condotto da Belen Rodriguez risale proprio alla prima puntata in cui è riuscito a ottenere ben quattro sì. Non solo, anche la giuria popolare è stata conquistata dal suo talento: per lui è arrivato infatti un 100% di consensi.

Ciro Priello diventa zio in diretta a Tale e Quale Show 2021/ L'annuncio live

Sin dal suo arrivo sul palco l’uomo aveva fatto capire che la sua performance sarebbe stata da brividi: “Sto cercando di fare una delle cose più pericolose che abbia mai fatto su un palco” – sono state le sue parole. Ed effettivamente il suo numero non ha deluso le aspettative.

Jonathan Goodwin: lo stuntman di “Tu sì que vales” e l’incidente che poteva essergli fatale..

Poche settimane fa Jonathan Goodwin è stato vittima di un terribile incidente che, in un primo momento, aveva fatto temere il peggio. In occasione delle prove in vista della sua partecipazione ad “America’s got talent Extreme” l’uomo si trovava sospeso e incatenato a mezz’aria con l’obiettivo di liberarsi prima che due macchine, anch’esse legate, si scontrassero l’una contro l’altra. Lo stuntman non è riuscito però a liberarsi in tempo ed è rimasto schiacciato dalle due auto.

TALE E QUALE SHOW 2021 IL TORNEO, CLASSIFICA PAGELLE/ Menzione per Ciro Priello

Una volta colpito dalle due vetture, il concorrente è caduto a terra ed è stato trasportato in ospedale ancora privo d coscienza. E’ stato così inevitabile per i medici sottoporlo a un intervento chirurgico d’urgenza.

LEGGI ANCHE:

CHI E' IL VINCITORE TALE E QUALE SHOW 2021 IL TORNEO?/ Gemelli di Guidonia al 1°posto

© RIPRODUZIONE RISERVATA