Beatrice Luzzi nel cast di Tale e Quale Show 2024?/ “Pronta a tornare in TV per nuove sfide”: l’indiscrezione

Beatrice Luzzi concorrente a Tale e Quale show 2024? L’indiscrezione sull’ex gieffina

C’è grande trepidazione per Tale e Quale Show 2024, la nuova edizione del programma condotto da Carlo Conti che si prepara però a portare in scena grandi novità. La prima riguarda la giuria che, da quest’anno, vedrà una grande assenza, quella di Loretta Goggi. In attesa della presentazione ufficiale della nuova giuria, tra conferme e novità, arriva però le prime indiscrezioni sui concorrenti di Tale e Quale show 2024, tra i quali spunta anche il nome di un’amata e discussa ex gieffina: Beatrice Luzzi.

Sono vari i concorrenti che hanno sostenuto il provino per il programma di Rai 1 dedicato alle imitazioni e, a quanto pare, anche Beatrice Luzzi – seconda classificata nell’ultima edizione del Grande Fratello – sarebbe in lizza per entrare a far parte del cast. A lanciare lo scoop è stato TVBlog, facendo anche i nomi di altri papabili concorrenti e provinati.

Chi sono i papabili concorrenti e i provinati di Tale e Quale show 2024

“Tra i primi provinati ci sarebbero Adriana Volpe, Massimiliano Varrese, Corrado Tedeschi, Elena Barolo, Costanza Caracciolo e Beppe Quintale, – si legge – a cui ora si aggiungono altri nomi interessanti, tra cui Patrizia Pellegrino, Angela Melillo, Pamela Petrarolo, Justine Mattera e soprattutto il ballerino ed ex naufrago dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi Samuel Peron e la seconda classificata del Grande Fratello Beatrice Luzzi.” Proprio su quest’ultima la fonte ha aggiunto: “L’ex gieffina, che proprio in queste settimane si sta dedicando ad incontrare i fan in alcuni eventi, potrebbe presto tornare in televisione e cimentarsi con nuove sfide, per la gioia dei suoi numerosi sostenitori.” La sua partecipazione sarebbe infatti accolta da molti con grande gioia: sarà anche in grado di sostenere prove di canto e ballo?











