Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è crisi?/ Spunta un presunto tradimento…

Belen e Antonino Spinalbese da qualche settimana sono in crisi. La coppia, dopo quattro mesi dalla nascita della figlia Luna Marì ha smesso di farsi vedere insieme e, al momento, non è ancora arrivata una smentita ufficiale da parte dei due che preferiscono esprimersi con affermazioni di doppio significato sui social network.

Stando a quanto riportato dal settimanale Di Più Tv, Belen si sarebbe allontanata da Antonino Spinalbese dopo che questo si sarebbe invaghito di una ragazza che lavora all’interno del mondo dello spettacolo, anche se al momento non si conosce né il nome della ragazza e l’unica cosa sicura è che l’allontanamento tra i due è avvenuto in maniera repentina e nessuno dei due ha smentito chiaramente le voci sul loro conto.

Belen Rodriguez tradita da Antonino Spinalbese?

Al momento, secondo alcune voci, Antonino Spinalbese avrebbe lasciato l’appartamento di Belen Rodriguez a Milano e si stiano occupando della figlia come genitori separati, una situazione molto difficile che conferma la sfortuna della showgirl in amore dopo le storie finite male con Marco Borriello, Fabrizio Corona e il matrimonio molto travagliato con Stefano De Martino. Che la coppia non abbia voluto confermare le voci sulla loro separazione perché, in segreto, stiano cercando un modo per ritornare insieme?

Al momento Belen preferisce rimanere in silenzio e non commentare neanche l’incidente che ha colpito il suo ex(?) compagno in una località non precisata, che secondo alcune persone vicine ad Antonino, sarebbe avvenuto per via del forte stress del ragazzo nell’ultimo periodo.

