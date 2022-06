Jordan e Vanessa, figli in affido Luciana Littizzetto/ “Erano in comunità da tempo”

Luciana Littizzetto e l’affidamento dei figli Jordan e Vanessa

Jordan e Vanessa sono i figli presi in affido da Luciana Littizzetto, la simpaticissima ed irriverente co-conduttrice di “Che tempo che fa”. La Litti da tantissimi anni è mamma di due splendidi ragazzi presi in affidamento. Tutto è iniziato grazie a Maria De Filippi, sua grande amica, che poco prima aveva richiesto l’affidamento di Gabriele. Proprio la Littizzetto, durante la presentazione del suo libro “Io mi fido di te, storia dei miei figli nati dal cuore”, ha rivelato: “un giorno Maria mi ha raccontato la sua esperienza. E mi ha talmente travolto con il suo entusiasmo che mi sono detta: ‘Ci provo anch’io’. Ai tempi, però, io non ero sposata e non potevo adottare. Così ho pensato all’affido”.

Una scelta non facile quella fatta dalla Littizzetto che negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin ha raccontato: “erano in comunità da tanto tempo perché si preferisce non dividere fratello e sorella, essendo l’unico legame strutturato. Anche lì mi sono detta che era destino. L’incontro è stato molto emozionante, era pure un affido, che è diverso dall’adozione, perché poteva essere temporaneo. Ogni storia di affido è diversa, quindi bisogna essere molto elastici. Abbiamo visto due ragazzi che si pestavano come fabbri, ora continuano a farlo…”.

Luciana Littizzetto: “Jordan e Vanessa mi chiamano mamma quando siamo da soli”

Luciana Littizzetto è felicissima della sua decisione di adottare. Parlando proprio dei due figli in affido ha rivelato: “Jordan è sempre stato più grande della sua età. Sono arrivati poco prima dell’inizio della scuola, quindi è stato un incubo… Dopo 15 giorni mi ha chiamato la maestra e mi dice che vendeva i miei autografi a un euro l’uno. Lui se ne inventa una al secondo”. Poi è la volta di Vanessa che la comica ha raccontato così: “lei è più tranquilla, più tormentata e inquieta… Hanno visto la mamma naturale in uno spazio neutro, ogni tre settimane venivamo a Milano per questo. Ad un certo punto non l’hanno più vista per una questione personale, quindi sono rimasti con noi”.

La Littizzetto ha poi rivelato: "quando sono soli con me non mi chiamano mamma, ma "Lu". O meglio, mi chiamano mamma davanti agli altri. E per me non è più un problema. Chi se ne frega. Avevano 9 e 11 anni quando li ha presi con sé e i momenti di difficoltà non sono di certo mancati".











