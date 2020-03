Jorginho alla Juventus?/ Calciomercato, Sarri lo cerca: sarà scambio con Pjanic?

Indiscrezioni di calciomercato per la Vecchia signora, che pare già al lavoro da tempo per assicurarsi i colpi migliori in vista della finestra di giugno. Tra i tanti nomi dunque che sono stati già accostati ai bianconeri, certo spicca quello di Jorginho, alla Juventus, si dice, già per la prossima estate: un colpo che certo farebbe ben piacere allo stesso Maurizio Sarri. Dopo tutto ricordiamo bene che il tecnico conosce molto bene il regista italo-brasiliano, fin dai tempi del Napoli: dopo averlo portato con sè al Chelsea già nel 2018, non ci sorprende che l’allenatore voglia ricongiungersi con lui anche a Torino all’ombra della Mole e pure al più presto.

JORGINHO ALLA JUVENTUS? IL PIANO DEI BIANCONERI

Certo chiaramente ora l’approdo di Jorginho alla Juventus per la finestra di calciomercato di giugno è poco più di un’idea, pure ben realistica. Eppure per i colleghi del Corriere dello sport, la dirigenza della Vecchia Signora sarebbe già al lavoro per realizzare il desiderio del proprio tecnico. Anzi i bianconeri avrebbero già individuato una pedina di scambio per l’eventuale contrattazione con il Chelsea, e dunque il cartellino di Miralem Pjanic. Lo abbiamo già detto prima: il regista ex Roma non pare più rientrare nei progetti della dirigenza e dello staff tecnico della Vecchia Signora, specie dopo le ultime prestazioni, ben al di sotto delle attese. Pure però il serbo ha attirato l’attenzione del Chelsea che dunque pare ben contento di dare il via alla contrattazione. Non ci resta che attendere gli ultimi sviluppi.



