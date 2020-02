José Alberto Sebastiani, figlio Amadeus/ Video: papà gli regala la maglia di Ronaldo

Anche José Alberto Sebastiani protagonista al Festival di Sanremo 2020, seppur per pochi minuti. Il figlio di Amadeus ha inconsapevolmente preso parte al siparietto andato in scena ieri sera tra il padre e Cristiano Ronaldo. Il bambino di 10 anni, che peraltro porta il nome dell’ex allenatore dell’Inter José Mourinho, era seduto al fianco del fuoriclasse della Juventus durante la quarta serata. Quindi ha assistito da vicino alla gag del padre, che prima ha fatto uno scherzo a Georgina Rodriguez, indossando la maglia bianconera che però nascondeva dietro la camiseta nerazzurra, poi è stato vittima della “vendetta” della modella. Lei infatti ha regalato un gagliardetto dell’Inter al conduttore di Sanremo, ma dietro si celava quello della Juventus. Allora Amadeus ha pensato bene di girarlo a CR7, che lo avrebbe apprezzato più di lui. Il campione portoghese però ha voluto ricambiare il gesto, quindi davanti a tutti ha consegnato la sua maglia ad Amadeus, mentre il figlio José Alberto assisteva divertito alla gag.

JOSÉ ALBERTO SEBASTIANI, DA PAPÀ AMADEUS LA MAGLIA DI RONALDO

Ma è proprio a questo punto che è entrato in “gioco” il figlio di Amadeus. «Cosa stai facendo? Cristiano, che fai? Che stai facendo? Non ci credo, non ci credo Cristiano… Non me lo aspettavo», ha dichiarato il conduttore del Festival di Sanremo 2020 mentre l’attaccante della Juventus gli consegnava la sua maglia. Al suo fianco José Alberto Sebastiani che sorrideva emozionato. «Ci sono dei campioni che appartengono a tutto il calcio. Ci sono dei campioni come Cristiano Ronaldo che sono amati da tutti gli sportivi del mondo. Grazie Cristiano Ronaldo», ha detto Amadeus. Poi ha consegnato la maglia al figlio José Alberto Sebastiani perché non poteva tenerla con sé sul palco. «Intanto la passo a mio figlio», ha quindi aggiunto il conduttore. In molti in questo frangente hanno notato una particolarità del figlio di Amadeus: indossava la stessa giacca della madre, bianca con revers e bottoni neri, firmata Gai Mattiolo, lo stilista che ha firmato gli abiti del matrimonio dei suoi genitori. Un altro dettaglio curioso e al tempo stesso tenero.





© RIPRODUZIONE RISERVATA