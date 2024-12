Il noto tenore Josè Carreras sarà uno degli ospiti della trasmissione Andrea Bocelli 30 The Celebration, due serate che andranno in onda sulle reti Mediaset e che vedranno la conduzione di Michelle Hunziker. Si racconterà la carriera di Andrea Bocelli e interverranno tanti artisti come appunto Josè Carreras. Andiamo a conoscerlo meglio e vedere chi è.

Josè Carreras fa parte insieme a Luciano Pavarotti e Placido Domingo dei Tre Tenori, uomini che hanno fatto la storia della musica e di questo genere. Josè Carreras nasce a Barcellona il 5 Dicembre 1946 e fin da bambino e dai primi tempi in tanti notano il suo grande talento per la musica. Lo si nota in età precocissima.

Josè Carreras debutta a soli 8 anni quando canta in una radio spagnola La Donna è mobile e le luci si accendono sul giovanissimo talento. Studia al Conservatori Superior de Musica del Liceu e lo nota una leggenda della musica come Montserrat Caballè, e subito ci fu un grande feeling. Dagli anni Settanta Josè Carreras diviene una leggenda della musica come tenore.

Josè Carreras, gli amori e la malattia

Josè Carreras deve fare i conti con un’usura vocale verso la fine degli anni ’80 ma nonostante ciò canta prima della finale di Coppa del Mondo nel 1990 insieme a Pavarotti ed a Domingo. Al cantante in quel periodo fu diagnosticata la leucemia e per tanti l’uomo non aveva più chance di guarire ed aveva una fine ormai segnata. Invece le cose non sono andate cosi ed è riuscito a reagire alla grande.

Josè Carreras è tornato a cantare anni dopo ed è guarito definitivamente dalla malattia. Per quel che riguarda la vita privata il tenore ha avuto una relazione molto chiacchierata con il soprano italiano Katia Ricciarelli ed i due hanno lavorato insieme molti anni, interpretando opere come il Trovatore, la Bohemè, la Tosca, la Turandot. I due si lasciarono causa tradimento di lui e la stessa Katia rivelò al Corriere della Sera: “I tenori sono corteggiatissimi e ci sono tante tentazioni, a me non andava di essere tradita”.

Oltre a quella relazione Josè Carreras ha avuto due matrimoni, il primo con Mercedes Perez e il secondo con Jutta Jager e quest’ultimo terminò cinque anni e fini’ nel 2011. Il tenore ha inoltre due figli, Julia e Albert, ma lui mantiene molto riserbo sulla sua famiglia.