JOSE’ MOURINHO AL MILAN?/ Le parole di Gazidis rendono difficile l’ipotesi

José Mourinho al Milan è una ipotesi certamente suggestiva e che in quanto tale va segnalata, ma sinceramente sono tante le perplessità circa la possibilità che davvero lo Special One possa approdare al Milan. Il primo problema è costituito dalle parole dell’amministratore delegato Ivan Gazidis, o meglio dalla filosofia che queste parole indicano: “Di illusioni e bugie ce ne sono state a sufficienza. È tempo di essere chiari e dire le cose come stanno sin da subito. Sono qui per portare onestà, trasparenza e certezze che il futuro di questo club glorioso ci sarà. I tifosi non devono essere presi in giro, bisogna avere rispetto di chi ama questa maglia giocatori o tifosi che siano. Faremo mercato nel rispetto del FFP. Acquisteremo giovani perché restino e facciano la storia futura del club, ragazzi di grandi qualità tecnica con la possibilità diventare dei grandi campioni”. Francamente fatichiamo ad immaginare José Mourinho come allenatore di una squadra con questa filosofia, a maggior ragione perché si tratta del Milan, storica avversaria della “sua” Inter. Il ridimensionamento delle ambizioni sembra che sia stato alla base della separazione con Gennaro Gattuso, non più disponibile a fare da ‘parafulmine’ per un altro campionato, immaginarsi che una situazione rifiutata da Gattuso possa essere accettata da Mourinho sembra come minimo complicato. A meno che il Milan abbia un asso nella manica: sarebbe davvero la sorpresa dell’anno… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TIZIANO CRUDELI CI CREDE

Mourinho potrebbe essere il prossimo allenatore del Milan. A sganciare la bomba senza troppi giri di parole è uno che la squadra rossonera ce l’ha nel sangue, leggasi Tiziano Crudeli, noto commentatore della squadra meneghina, ospite fisso presso le tv locali ormai da decenni. Secondo il “Tizi”, sarebbe lo Special One il prossimo tecnico che guiderà il Diavolo per la stagione 2019-2020, e la trattativa con il mago di Setubal sarebbe già in fase avanzata. Un’operazione molto complessa, senza nulla togliere alle anticipazioni di Crudeli, visto che il tecnico lusitano percepisce un assegno esagerato da 26 milioni di euro, che tenendo conto anche delle tasse, significherebbe una quarantina di milioni che il Milan dovrebbe sborsare ogni 12 mesi. Difficile che la società di via Aldo Rossi, sotto i riflettori della Uefa per il fair play finanziario, possa dare vita ad una trattativa così esosa, anche se nulla è comunque da lasciare al caso.

JOSÈ MOURINHO AL MILAN?

Certo, Mourinho sarebbe un nome affascinante, potrebbe essere attratto dalla possibilità di vincere qualcosa sull’altra sponda del Naviglio dopo aver vinto tutto con l’Inter, ed inoltre, rappresenterebbe un tecnico di esperienza, cosa che dalle parti di Milanello manca fin dai tempi di Massimiliano Allegri. Più facile comunque che la società rossonera punti su un tecnico “normale”, a cominciare da quel Simone Inzaghi che ha recentemente vinto la Coppa Italia con la Lazio, e che da anni fa giocare molto bene la sua squadra. Il prescelto dell’ad Gazidis sarebbe invece Leonardo Jardim, attuale allenatore del Monaco, ma nelle ultime ore pare che la società monegasca abbia fatto sapere di non essere intenzionata a separarsi dal tecnico portoghese. Continuano a restare viva le idee Di Francesco e Giampaolo, che però non sembrano convincere più di tanto i tifosi, mentre Gasperini, tecnico che invece piace molto ai supporters, sembra destinato a rimanere a Bergamo almeno per un’altra stagione.



