Josh Carter Rossetti, chi è il fratello di Greta Rossetti/ “La vedo bene inserita al Grande Fratello 2023”

Josh Carter Rossetti è il fratello di Greta Rossetti, attuale concorrente del Grande Fratello 2023. La ragazza, entrata da pochi giorni nella Casa più spiata d’Italia dopo l’esperienza a Temptation Island, è protagonista del triangolo amoroso del momento, che vede coinvolti anche Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Dall’esterno, però, il tifo e il sostegno da parte dell’amato fratello sono incondizionati. Il nome di Josh Rossetti non è così sconosciuto, soprattutto nel mondo della musica: si tratta infatti di uno dei primi esponenti del reggaeton in Italia sin dal 2016.

Come riportato da TvBlog, Josh Carter Rossetti (il cui vero nome è Joseph) è nato a Milano il 26 ottobre 1997 e attualmente ha 26 anni. Si avvicina al mondo delle sette note sin da giovanissimo: sperimenta le sonorità r’n’b e lavora con noti producer, da Yung Snapp a Andry The Hitmaker. Si avvicina a differenti generi musicali, dall’hip-hop ai balli latini, sino al reggaeton, genere di cui è diventato uno dei primi esponenti. Nel 2016, pubblica il suo primo singolo Urban/Latin, per poi prendersi una pausa e costruire la propria personalità artistica.

Josh Carter Rossetti non è estraneo a quanto sta accadendo nella Casa del Grande Fratello 2023, dal momento che è uno dei più accaniti sostenitori di sua sorella, Greta Rossetti. Parlando del suo percorso nel reality, il ragazzo ha rivelato in un’intervista rilasciata al format di Lorenzo Pugnaloni Casa Lollo: “Io sono contento per come si sta godendo la casa, sta mostrando chi è realmente e la vedo molto attiva, bene inserita nel gruppo, nelle dinamiche. Sono contento perché stanno apprezzando chi è lei veramente, ho notato questo“.

Inoltre, si è soffermato anche sul rapporto che la sorella ha instaurato con Perla Vatiero, da “rivale” a possibile amica nella Casa di Cinecittà: “Mi fa molto piacere il rapporto che sta creando con Perla, perché era una cosa inaspettata. Si preparano insieme, si truccano insieme, si sono messe vicine a parlare“.

