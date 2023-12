Josh Rossetti: “Mia sorella Greta e Mirko non torneranno insieme al Grande Fratello”/ “Lui ama Perla”

Mirko Brunetti ama Perla Vatiero o Greta Rossetti? Parla Josh, fratello dell’ex tentatrice

Con l’ingresso di Greta Rossetti al Grande Fratello 2023, l’equilibrio che con difficoltà Perla Vatiero e Mirko Brunetti avevano ritrovato si è nuovamente perso. C’è chi è ora convinto che Mirko e Greta torneranno insieme nel corso di questa avventura nella Casa, non sembra tuttavia esserlo il fratello di lei, Josh. A dimostrarlo solo le dichiarazioni da lui rilasciate durante l’intervista a Casa Lollo, format di Lorenzo Pugnaloni.

Josh Rossetti si è infatti detto certo che quello tra Mirko e sua sorella Greta non sia mai stato amore: “L’errore è di Mirko dal mio punto di vista, lui è un po’ come se l’amore nei confronti di Perla non è mai svanito, però quando ha partecipato a Temptation si è trovato davanti una persona come Greta che è dolce; e quindi venendo da una relazione in cui litigava sempre ha visto uno spiraglio di luce e gli è sembrato di essersi innamorati di nuovo. Ma non è amore e solo l’esserti innamorato di quella sensazione nuova, bella, positiva.” ha dichiarato.

Josh Rossetti: “Credo che mia sorella Greta e Mirko non torneranno insieme al Grande Fratello”

Josh Rossetti è per questo quasi certo che sua sorella e Mirko non torneranno insieme al Grande Fratello: “Lui quando si è ritrovato Perla al Gf sono riaffiorate sensazioni, ricordi ma perché non ha mai cancellato lei ma l’ha solo messa in pausa. Poi entra Greta e di colpo si stacca da Perla. Non so come andrà a finire, non mi sono fatto un’idea. Penso che insieme non ci tornano, è un riavvicinamento umano, di due persone che si sono volute bene.” le sue parole.

Josh si è inoltre detto felice di come Greta sta affrontando questa avventura: “Io sono contento per come si sta godendo la casa, sta mostrando chi è realmente e la vedo molto arriva, bene inserita nel gruppo, nelle dinamiche. Sono contento perché stanno apprezzando chi è lei veramente, ho notato questa. Mi fa molto piacere il rapporto che sta creando con Perla, perché era una cosa inaspettata. Si preparano insieme, si truccano insieme, si sono messe vicine a parlare.”

