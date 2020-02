Joshua Kalman, marito di Cesara Buonamici/ Insieme da sempre “L’amore della mia vita”

Si chiama Joshua Kalman, ha origini israeliane ed è da oltre 20 anni è il marito di Cesara Buonamici. Medico di professione, figlio di ebrei ungheresi sopravvissuti all’Olocausto, è una presenza discreta e silenziosa accanto al volto del Tg5, che in passato, in un’intervista concessa a Domenica Live, l’ha definito come “il grande amore della mia vita”. Di lui sappiamo ben poco, anche perché Cesara Buonamici non ama condividere i dettagli della sua vita privata davanti ai riflettori. Ciò che dice di lui, però, è sinonimo di un amore grandissimo, che si nutre di discrezione e di piccoli gesti quotidiani. Tuttavia, in un’intervista concessa a Novella 2000, Cesara Buonamici non ha nascosto che il loro rapporto è simile a quello di tante altre coppie; in passato, infatti ci sarebbero stati degli alti e dei bassi, ma questo non avrebbe in alcun modo compromesso il loro rapporto.

Cesara Buonamici e Joshua Kalman, lei: “non tengo bronci”

In una intervista rilasciata qualche tempo fa a Verissimo, Cesara Buonamici ha ripercorso alcune caratteristiche peculiari del suo essere, che potrebbero aver contribuito al successo del suo matrimonio con Joshua Kalman: “Io ho un mio carattere, penso, abbastanza allegro – ha detto Cesara Buonamici – Non tengo bronci duraturi e poi mi viene da ridere. Non ho voglia di intristirmi per cose che non hanno tanta importanza […] Ma ogni tanto mi arrabbio anche io”. Sempre restando sul tema, in passato il volto del TG 5 ha parlato del suo rapporto con Joshua Kalman sottolineando che gli anni vissuti assieme sono tanti, ma aggiungendo che, con l’approccio giusto, anche in una coppia si può superare ogni tipo di ostacolo: “Ci vuole una buona dose di dolcezza – ha precisato infatti la conduttrice – cercando di sdrammatizzare quegli attriti che sempre ci sono nelle famiglie e nelle coppie, e che a volte nascono da fatti estremamente banali”.

Cesara Buonamici: “mio marito Joshua Kalman? Ha comprensione e pazienza”

Cesara Buonamici lo sa: stare accanto a una donna dal successo stratosferico, con una carriera costellata di successi, non è di certo semplice. Suo marito Joshua Kalman, però, è riuscito sempre a mantenere l’approccio più giusto, dimostrando comprensione anche quando si è trattato di dover fare qualche passo indietro. “Per me affetti e famiglia hanno un valore importantissimo”, ha spiegato infatti Cesara Buonamici su Novella 2000, “ma lo ha anche il mio lavoro. Questo inevitabilmente va a svantaggio di chi ti sta accanto – ha precisato il volto dell’informazione del Tg5 – Per cui è indispensabile per una convivenza serena che dal tuo compagno ci siano disponibilità e comprensione. E anche tanta pazienza. E per fortuna – ha concluso la Buonamici – Joshua ne ha da vendere”.



