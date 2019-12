Lamberto Sposini e Cesara Buonamici/ Foto dell’abbraccio commuove fan: “Le risate…”

Lamberto Sposini e Cesara Buonamici di nuovo insieme: la foto del loro abbraccio sta facendo il giro dei social e commuovendo i fan. Nello scatto i due appaiono felici e sorridenti. È stato lo stesso Lamberto Sposini a condividere sui social l’immagine, nello specifico su Instagram. I due ex colleghi al Tg5 sono molto amici, da sempre. E la foto non fa che confermarlo. Il giornalista e conduttore, ritiratosi a vita privata in seguito al grave ictus che lo colpì nell’aprile del 2011, non si mostrava da tempo al pubblico. Anche per questo motivo la foto della sua vita privata ha commosso i fan. Lo scatto ha attirato “like” e commenti, un modo per dimostrargli affetto e per cogliere l’occasione di fargli gli auguri di Natale. Non poteva innescare un effetto diverso quella foto di Lamberto Sposini e Cesara Buonamici, immortalati in un momento di relax e convivialità. I due ex colleghi si abbracciano tra le risate, seduti sul divano di casa.

LAMBERTO SPOSINI E CESARA BUONAMICI: FOTO ABBRACCIO DOPO I FIORI…

«Cesara e le risate», la didascalia scelta da Lamberto Sposini per la foto con la Buonamici su Instagram. Poche parole che unite allo scatto hanno scaldato il cuore di molti. Una foto semplice dei due volti storici del telegiornale di Mediaset. Gli amici che non si sono dimenticati di lui in questi anni non sono molti. Oltre a Cesara Buonamici c’è anche Barbara D’Urso. Proprio la conduttrice era stata il tramite per una sorpresa tra i due. L’anno scorso, quando ebbe come ospite la celebre anchorwoman, le fece recapitare un mazzo di fiori proprio da Lamberto Sposini. La giornalista lesse il biglietto ma lo tenne per lei. Evidente però fu la commozione: quelle parole, mai lette e rese pubbliche, la portarono alle lacrime. Poi si rivolse alla telecamera e mandò un messaggio all’amico: «Grazie Lamberto, nessuno di noi ti ha dimenticato, ti vogliamo bene e sei sempre nei nostri cuori. Ricordati che uno come te non c’è stato e non ci sarà mai un altro».

