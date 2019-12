Joss Vs Sarah Altobello “Ignazio Moser non è un Santo!”/ Scoppia la lite a Mattino5..

Giornata dedicata al gossip a Mattino5 e in studio ci sono ospiti che stanno facendo “infuriare” e non poco Federica Panicucci che non riesce a tenerli proprio a bada. A creare maggiore scompiglio sono Joss e Sarah Altobello. I due sono seduti accanto almeno fino a che non viene fuori l’argomento Ignazio Moser- Cecilia Rodriguez e tutto cambia. Federica Panicucci annuncia che sulla copertina di Gente i due sembrano felici e contenti tanto che si parla di matrimonio per loro ma non è tutto oro ciò che luccica visto che sulle pagine del settimanale Oggi a firma di Dandolo c’è il gossip su un presunto tentativo di tradimento di Ignazio Moser ai danni della sua bella Cecilia Rodriguez. Affiatati e innamorati oppure no? Ignazio l’ha tradita oppure no? Sul settimanale si legge: “Complice qualche bicchiere di troppo sembra che abbia corteggiato una bellissima quarantenne molto nota nei salotti milanesi”.

JOSS E SARAH ALTOBELLO ALLO SCONTRO PER IGNAZIO MOSER

I rumors non si fermano qui e si parla di un presunto due di picche preso poi da Ignazio Moser dopo il sonoro no della misteriosa donna e così lui stesso sui social ha risposto scrivendo di “voler sapere chi era la nota 40enne milanese che avrebbe corteggiato. Se non sapete cosa scrivere lasciate che lo faccia chi ha qualcosa di vero da raccontare”. Tra i due quindi non c’è maretta? Proprio questa domanda ha creato discussioni in studio tra Joss e Sarah Altobello. L’astrologo rilancia: “Secondo me Ignazio Moser è un po’ provolone, ama molto le donne secondo me ma io non credo che ci abbia provato con altre donne ma non credo che sia così Santo”. A questo punto scoppia la lite visto che Sarah Altobello difende i due che si vedono davvero molto appassionati e complici sui social. Per chiudere la questione Federica Panicucci ha prima spostato di posto l’astrologo e poi lo ha messo in castigo dietro le telecamere.

Ecco il video del momento:





