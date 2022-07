Jova Beach Party 2022, concerto Lignano Sabbiadoro 2 luglio/ La scaletta e gli orari

Jova Beach Party 2022, la scaletta delle canzoni e gli ospiti

Jovanotti inaugurerà stasera la prima tappa del tour Jova Beach Party a Lignano Sabbiadoro. Molti già si chiedono quale sarà la scaletta del Jova Beach party 2022. È presto per dirlo con certezza ma guardando indietro nel tempo possibile che vengano riproposti i grandi successi dell’artista, quelli del passato, fino ad arrivare a quelli più recenti. La scaletta salvo eventuali cambiamenti dovrebbe essere la seguente: L’Ombelico del Mondo, Ragazzo Fortunato, Bella, Ciao Mamma, Serenata Rap, Penso Positivo, Non M’Annoio, Un Raggio di Sole, Ti porto via con Me, La notte dei desideri, L’estate addosso, Big Bang, Ragazza Magica, Salvami, Il sole sorge di sera Il più grande spettacolo dopo il big bang, Estate, Io danzo / Non m’annoio, Ciao mamma, (Tanto)³ / Falla girare / Come parli l’italiano, L’ombelico del mondo, Ora, Chiaro di Luna, Con i piedi con le mani / Muoviti muoviti / Megamix / Battiti di ali di farfalla, Sabato, L’estate addosso, Nuova era, A te e Fango.

Il Jova Beach Party sarà una grande festa, nella quale Jovanotti canterà e si divertirà insieme a numerosi ospiti italiani e internazionali. Nella lista degli ospiti troviamo, tra gli altri, La Rappresentante Di Lista, Coez, Tananai, Boomdabash e Sangiovanni, ma anche Diodato, Rkomi e Rocco Hunt. Non sappiamo chi però salirà sul palco assieme a lui nella tappa di Lignano Sabbiadoro.

Jova Beach Party, quando inizierà il concerto? Le informazioni

Il Jova Beach Party partirà stasera nella prima tappa di Lignano Sabbiadoro. L’apertura dei cancelli sarà prevista per le ore 12 e si comincerà a ballare già alle 14.30 per continuare fino a mezzanotte. Tre i palchi: lo Sbam stage dedicato ai dj e alla club culture, il Kontiki stage, al centro della spiaggia e il Main stage che ospiterà Jovanotti con la sua band. Partner dell’evento il WWF, che dimostra l’attenzione di Jovanotti per le tematiche ambientali. Il tour di Jovanotti partirà quindi da Lignano Sabbiadoro, Spiaggia Bell’Italia, terminerà a Bresso, Aeroporto il 10 settembre. L’evento è organizzato da Fvg Music Live e VignaPR con il supporto tecnico di EPS Italia e la collaborazione della Città di Lignano Sabbiadoro e Promoturismo Fvg e per le due giornate verranno potenziate le linee urbane ed extraurbane dei Tpl Fvg.

Jovanotti ha anticipato a Messaggero Veneto: “L’idea è semplice: Festa. Celebrare ballando cantando radunandosi in riva la mare, è una cosa che gli esseri umani fanno da sempre. Io nel 1982 (il 4 luglio saranno 40 anni esatti) ho fatto la mia prima serata come DJ in una discoteca a Cortona e ho avuto la sensazione precisa e indefinibile che quello fosse il mio posto. In questi 40 anni la consolle è sempre rimasta la piattaforma di base per tutto quello che mi è capitato nel mondo della musica e dello spettacolo”, ha dichiarato l’artista.











