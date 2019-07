Jova Beach Party, Barletta/ Concerto oggi 20 luglio: divieti di sosta e transito

Jova Beach Party oggi fa tappa a Barletta

Jova Beach Party sta per riaprire i battenti. Oggi, sabato 20 luglio 2019, sbarca a Barletta per regalare al pubblico la musica di Lorenzo “Jovanotti” Cherubini, in stile “Woodstock” del nuovo millennio. Mare, spiaggia, tanti ospiti e tre palcoscenici per una festa (in Puglia già sold out) che si annuncia memorabile. Sul palco con Lorenzo la band composta da: Saturnino, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca Petrella, Franco Santernecchi, Leo di Angilla. Non si conosce attualmente la scaletta in quanto, ogni giornata sarà differente e si partirà dalle 20.30 fino a mezzanotte. Tra gli ospiti del concerto di Barletta ci saranno gli Acido Pantera, il ritmo reggae-pop dei Boomdabash, il Canzoniere Grecanico Salentino e ancora: J.P. Bimeni & The Black Belts, Ackeejuice Rockers, Mr Rain e il ritmo giamaicano/salentino degli inconfondibili e unici Sud Sound System. Per l’evento, ci sarà notevole attenzione anche al riciclo e la cura dell’ambiente.

Jova Beach Party a Barletta: informazioni e circolazione delle macchine

Per merito di alcune aziende come Estathé, durante il Jova Beach Party ci saranno a disposizione le “Riciclette”, biciclette speciali realizzate in alluminio riciclato per merito del riciclo di 800 lattine. Successivamente la bici, verrà donata al WWF e messa all’asta per raccogliere fondi da destinare ad attività ambientali. Da oggi intanto, in occasione de Jova Beach Party, ci saranno divieti di sosta e transito con rimozione. L’Ufficio Traffico del comune di Barletta, a firma del Comandante della Polizia municipale Savino Filannino, ha emanato una ordinanza che regolamenta la circolazione per lo svolgimento del concerto che si svolgerà oggi, sabato 20 luglio, sulla spiaggia libera alla fine della litoranea di Ponente, lungo la strada delle Salinelle. Questa ordinanza però, istituisce “divieti di sosta con rimozione e divieti di transito temporanei che, a seconda delle zone e della prossimità al luogo dell’evento, cominciano venerdì 19 luglio e proseguiranno fino alle 24 di lunedì 22 luglio”. Maggiormente ci si avvicinerà alla zona del concerto, maggiori saranno le restrizioni.

