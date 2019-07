Jova Beach Party, Marina di Cerveteri/ Bufera sul caso volontari: parla il sindaco

Il Jova Beach Party sbarca a Marina di Cerveteri

Il villaggio itinerante di Jovanotti & co. si sposta da Castel Volturno a Marina di Cerveteri, località marittima in provincia di Roma, per la terza tappa del concerto più discusso dell’estate. “Discusso” sin dai cartelloni pubblicitari, che ritraggono il cantante nelle vesti dello Zio Sam: “Aiuta a differenziare correttamente i rifiuti e invita gli altri a farlo” è la scritta che campeggia sopra di essi. In sostanza, Lorenzo Cherubini cerca volontari che aiutino i partecipanti a fare la raccolta differenziata. Una bella idea per far sì che la spiaggia rimanga pulita, anche e soprattutto dopo il concerto. I giovani reclutati dovrebbero lavorare dalle 8 del mattino fino a notte inoltrata. La paga? Un panino, una bibita, un gadget e un biglietto d’ingresso all’evento. Peccato solo che per molti non sia una paga congrua, almeno rispetto all’impegno richiesto. Per questo, sui social network, si è scatenata la bufera.

Polemiche per il Jova Beach Party? Era già successo nel 2015

Su Twitter c’è persino chi lo accusa di sfruttamento, ma Jovanotti difende strenuamente la sua posizione. Già 4 anni fa le sue parole furono oggetto di polemiche e rimostranze: “Ultimamente ho partecipato a diversi festival negli Stati Uniti e vedevo tantissimi ragazzi che lavoravano. Ho chiesto: ‘Scusate, ma questi chi li paga?’ e mi hanno risposto: ‘Sono volontari, lavorano gratis ma si portano a casa un’esperienza, stanno dentro la musica’”. Per Jova, insomma, non ci sarebbe niente di male nell’essere (ri)pagati con queste modalità. Anzi: su Facebook, il suo staff si ha spiegato meglio come i ragazzi dovranno muoversi: “Qualche ora fa sono circolate informazioni errate a proposito della ricerca dei volontari per il Jova Beach Party. Probabilmente parte tutto da alcune grafiche che non rappresentano le reali esigenze del Jova Beach. Per fugare il campo da ogni malinteso, abbiamo chiesto alla cooperativa che segue i lavori di pulizia per Coop e per Corona e al Wwf di indicare con precisione quanto richiesto ai volontari. Si tratta evidentemente di un’opportunità che nel corso delle settimane si sta esaurendo visto l’ingente richiesta e il successo dell’iniziativa”.

Jova Beach Party: parla il sindaco di Cerveteri

Sul “caso” Jova Beach Club è intervenuto anche il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci: “Questo concerto ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali, inclusa la Vinca e che abbiamo effettuato indagini che hanno stabilito la natura sabbiosa e non dunale delle aree oggetto dell’intervento”, ha dichiarato a Teleambiente. “Si tratta di un evento storico per il nostro territorio che porterà un indotto in termini di immagine e di ritorno economico alla nostra città. Sono infatti attesi oltre 40mila spettatori per i quali l’organizzazione, a cura della Società The Base, ha predisposto sei treni speciali mentre a Campo di Mare abbiamo previsto oltre 15mila posti nelle aree parcheggio dedicate”.



