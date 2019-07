Gianni Morandi al Jova Beach Party/ Foto con Jovanotti: “Sorpresa! Stasera il King”

Continua il Jova Beach Party, un tour di Lorenzo Cherubini che sta esaltando tutti i fan di Jovanotti. Il nuovo appuntamento live è previsto per stasera a Marina di Cerveteri. Intanto, attraverso un post su Instagram, si vede il cantante in compagnia di Gianni Morandi. Sotto la foto c’è il seguente commento del cantante: “Sorpresa! Stasera nel mio set a Jovabeachparty il king, Gianni Morandi”. Notizia a sorpresa quindi per i fan che stasera affolleranno Marina di Cerveteri. Tanti gli ospiti che accompagneranno Jovanotti nel live e, nello specifico di questa giornata vedremo alternarsi sul palco Benny Benasi, Fatoumata Diawara, Devon e Jah Brothers, Ackeejuice Rockers, Los Wembler’s De Iquitos, Nickodemus. Oltre naturalmente a Gianni Morandi, ospite a sorpresa annunciato nelle ultime ore tramite Instagram.

GIANNI MORANDI PROTAGONISTA DELL’ESTATE

Gianni Morandi, ospite a sorpresa stasera nel Jova Beach Party nella tappa di Marina di Cerveteri, nelle ultime settimane è balzato al centro dell’attenzione non solo per le foto pubblicate in vacanza a Ravenna con la moglie Anna Dan, ma anche per il successo in fatto di ascolti per lo speciale a lui dedicato di Techetecheté e il post dedicato a Sinisa Mihajlovic. Il post dedicato all’allenatore del Bologna, che dovrà combattere contro la leucemia, è stato davvero toccante: “Caro Sinîsa, la notizia mi ha colpito profondamente. Oggi ascoltando le tue parole mi sono commosso per il tuo coraggio e la tua determinazione. Lo so che ce la farai! Ti abbraccio forte”. Il cantante, al di là dell’amicizia che lo lega al mister serbo, è un grande tifoso del Bologna.MORANDI





