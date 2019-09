Jova Beach Party, Linate/ Scaletta: Jovanotti chiude a Milano con una grande festa

Torna il Jova Beach Party con la tappa conclusiva del concerto di Milano Linate. Lorenzo Jovanotti è pronto ad animare una vera e propria festa, con l’apertura straordinaria del noto aeroporto meneghino chiuso per ristrutturazione fino al prossimo 27 ottobre. L’evento ospiterà quasi 100mila persone pronte a divertirsi per oltre otto ore. Si partirà nel pomeriggio con numerosi ospiti, fino a quando alle 20.30 sarà il momento di vedere Lorenzo Jovanotti sul palcoscenico. Una festa che in molti hanno già accostato al grandissimo evento di Woodstock che ha fatto la storia della musica. Jova si aspetta ovviamente di riuscire a fare un salto di qualità per entrare ancor di più nella storia della musica italiana.

Jova Beach Party, Concerto Milano Linate: un party nato un po’ per caso

Il Jova Beach Party di Milano Linate in realtà è nato un po’ per caso, con l’obiettivo di regalare al pubblico una festa di fine tour straordinaria. L’idea è nata dopo la cancellazione della tappa di Albenga per i problemi legati alla spiaggia. Questa scelta ha dimostrato come ciò che si muove dietro a Lorenzo Jovanotti funziona in maniera perfetta, con una capacità di organizzazione ben al di là dell’immaginabile. Grazie alla sinergia di tanti professionisti si è messo in piedi un evento straordinario, nonostante Milano sia già in subbuglio per gli eventi che domineranno questi giorni. Stasera infatti a San Siro ci sarà il derby tra l’Inter di Antonio Conte e il Milan di Marco Giampaolo. Sono giorni importanti anche perché si scenderà in scena per il Fashion Week con tantissime persone che arriveranno anche da fuori.

Linate: un palco da record per il Jova Beach Party

Altro particolare straordinario in vista del Jova Beach Party di Linate è il palcoscenico. Il principale infatti è da record contando addirittura cento metri di larghezza, doppiando di fatto quanto accaduto nelle date precedenti del tour stesso. Saranno presenti poi 12 torri audio invece delle 4 viste fino a questo momento. Tra gli ospiti vedremo anche grandissimi personalità della musica italiana dagli Ex-Otago a Takagi & Ketra fino a Paolo Baldini, Ackeejuice Rockers, Fatoumata Diawara, Flavia Coelho e Cacao Mental. Ci sarà sicuramente da divertirsi con la possibilità di trovare diverse personalità pronte a salire sul palcoscenico e dunque regalare al pubblico emozioni irripetibili.

La scaletta del Jova Beach Party di Linate

È molto difficile fare una scaletta del Jova Beach Party, soprattutto per l’ultima tappa di Linate che chiude una serie di concerti che hanno animato tutta l’estate. Lo stesso Lorenzo Jovanotti ha specificato che le tappe di questo tour non sarebbero state mai fisse anche perché non si tratta di concerti come gli altri, ma di una vera e propria esperienza. Se si vuole fare però una scaletta, potremmo riassumerla così facendo la summa di quanto visto finora: Oh, vita!; Sunshine Reggae (Laid Back cover); Il più grande spettacolo dopo il Big Bang; Ciao mamma; Estate; Nuova era; Tutto l’amore che ho; Un raggio di sole; La notte dei desideri; Sweet Child O’ Mine (Guns’n’Roses cover); Right Here, Right Now (Fatboy Slim cover); Sabato; Luna; Bella; L’ombelico del mondo; Stayin’ alive (Bee Gees cover); Ragazza magica; Chiaro di luna; Ti porto via con me; Ragazzo fortunato; Fango



