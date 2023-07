Jovanotti, intervento riuscito dopo la caduta in bicicletta/ “Ora dolore fortissimo, ma passerà”

Jovanotti e la caduta in bicicletta: il cantante si è sottoposto a operazione

Non sono stati giorni semplici per Jovanotti, che ha dovuto fare i conti con una rovinosa caduta in bicicletta mentre si trovava a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana. Grandissimo amante dell’avventura, dell’adrenalina e delle bici, il cantante è stato “tradito” da questa passione inciampando su un rallentatore del traffico, cadendo a terra e procurandosi diverse fratture. “Ho fatto un gran volo in bici. Temo di essermi rotto qualcosa… ho fatto un volo bastar*issimo. Mi sa che mi son rotto qualcosa sul bacino visto che non riesco a stare in piedi“, aveva raccontato sui social dopo l’incidente.

“Mi sono rotto sicuro una clavicola e anche il bacino. La frattura sulla clavicola è scomposta… mi sono rotto il femore in tre punti. Un male assurdo“, ha poi aggiunto, ringraziando i soccorritori per essere stati tempestivi ed essersi presi cura di lui.

Jovanotti, come sta dopo l’incidente: “L’intervento è andato bene“

Ma come sta ora Jovanotti, dopo la rovinosa caduta in bicicletta? Come riportato da Ansa, nelle ultime ore la voce de Il più grande spettacolo dopo il Big Bang si è sottoposto ad un intervento, fortunatamente riuscito. A rivelarlo, aggiornando i fan sulle sue condizioni di salute e dando notizia dell’operazione con una story condivisa sul suo profilo Instagram, è stato lo stesso artista: “L’intervento è andato bene, ora dolore fortissimo, ma passerà. Grazie a tutti davvero, il vostro affetto è un antidolorifico magnifico“.

Sembra dunque che il peggio sia passato e che, dopo l’operazione e un periodo di convalescenza e di riposo, il cantante potrà tornare in attività, a fare musica e a dedicarsi alle sue passioni. Inoltre tutti coloro che hanno manifestato sostegno e affetto per lui, sono stati la vera medicina, il miglior antidolorifico per affrontare questi giorni complicati.

