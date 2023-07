Jovanotti, incidente in bici: “Clavicola e femore rotti”/ Video “Fa malissimo, mi devo operare”

Incidente in bici per Lorenzo Jovanotti, finito in ospedale per le fratture di clavicola e femore in vari punti. A rivelarlo è stato lo stesso cantante sui social. Infatti, ha pubblicato alcuni video su TikTok in cui parla dell’incidente avvenuto durante il viaggio nella Repubblica Dominicana. «Ho fatto un gran volo in bici. Temo di essermi rotto qualcosa… ho fatto un volo bastardissimo. Mi sa che mi son rotto qualcosa sul bacino visto che non riesco a stare in piedi», ha raccontato l’artista di 56 anni, grande amante di viaggi in bici.

Inoltre, ha ammesso le sue responsabilità: «Non ho visto il rallentatore del traffico». Jovanotti ha ricostruito il suo incidente con ironia: «Sono volato alla grande». Il cantante, ospite di un amico in Repubblica Dominicana, si era portato la bici proprio per approfittare dei paesaggi per coltivare la sua passione: «Al terzo giorno sbam». Lorenzo Jovanotti ha colto l’occasione per ringraziare più volte i soccorritori. «Mi sono rotto sicuro una clavicola e anche il bacino. La frattura sulla clavicola è scomposta…mi sono rotto il femore in tre punti. Un male assurdo».

LORENZO JOVANOTTI “MI DEVO METTERE UN CHIODO…”

Lorenzo Jovanotti, che ha condiviso anche le immagini sull’ambulanza e all’ospedale, sarà operato per le fratture riportate. «Domani, forse lunedì mi operano. Il mio medico in Romagna, Fabrizio Borra, ha visto le lastre. Mi devono mettere un chiodo di titanio». La caduta dalla bici è arrivata mentre stava effettuando un giro bellissimo: «Stavo vedendo dei posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero». Poi ha ringraziato il personale medico in loco: «I dominicani mi hanno soccorso con moltissima cura. Sono stati eccezionali».

L’artista sui social ha tranquillizzato i fan in riferimento al suo incidente: «Fa un male bestiale. È una operazione piuttosto complessa, ma si recupera. Ci vorrà un po’ di tempo ma sono vivo e sto bene». Dunque, Lorenzo Jovanotti dovrà riposare nelle prossime settimane, ma fortunatamente quest’anno non sono in programma date del Jova Beach Party. Infatti, aveva annunciato di essersi preso un anno di pausa dal tour delle spiagge, per tornare nel 2024.













