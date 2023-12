Jovanotti si taglia i capelli e cambia look/ Fan sconvolti: “Inizia una nuova vita”

Jovanotti cambia look e sorprende tutti: “Inizia una nuova vita”

E’ ufficialmente iniziata la nuova vita di Jovanotti. Il celebre cantante, che qualche mese fa ha subito un brutto incidente in bici a Santo Domingo, si sta via via riprendendo e nelle scorse ore si è mostrato sui social sfoggiando una novità molto importante e curiosa. Jovanotti ha infatti deciso di cambiare vita e taglio di capelli, come svelato ai milioni di fan sui social. Sparisce la chioma che lo ha praticamente sempre contraddistinto. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha deciso di darci un taglio, questa volta particolarmente netto. Il cantante si è infatti rasato i capelli quasi a zero e ha postato il video del cambio look sul proprio account Tiktok. Dopo il cambio radicale il cantante ha voluto fare ironia, inquadrando i capelli tagliati e lanciando il suo inno di ripartenza: “Ho trovato un nuovo cucciolo…Ci voleva, si riparte. Nuova vita”.

Per molti fan di Jovanotti si tratta di un vero e proprio salto indietro agli anni Novanta, agli esordi della sua carriera, quando i capelli erano corti. Lorenzo Jovanotti ha presentato sui social il suo nuovo look, promettendo che la prossima ad essere decurtata sarà la sua barba altrettanto imponente.

Come sta Jovanotti dopo l’incidente

Nei mesi scorsi purtroppo Jovanotti ha fatto spaventare i suoi fan con un incidente a Santo Domingo. Il cantante negli ultimi tempi ha sempre aggiornato i suoi fedelissimi fan sui social, aggiornandoli sui vari miglioramenti e sulle condizioni di salute che oggi fortunatamente sono positive, anche se non ottimali.

Nel corso di un intervento radiofonico a “Non è un paese per vecchi” di RaiRadio2. Jovanotti qualche tempo fa ha così raccontato il suo calvario, ammettendo però che le cose avrebbero potuto andare anche in maniera ben più grave: Poteva andare peggio, se ripenso all’incidente una macchina avrebbe potuto investirmi. Io in generale tendo a minimizzare e a leggere le opportunità che ti vengono incontro. Avrei evitato ovviamente, ma nel mondo esistono cose peggiori“ ha ammesso il cantante. Per quanto riguarda il tour previsto per febbraio l’artista ha poi così aggiornato i fan: “Penso che non ce la faremo, ma dobbiamo ancora decidere. Avevamo prenotato 40 palazzetti. Io ora ufficialmente non so nulla, il bello sarebbe farlo ma dipende dalla lastra, lei deciderà come andrà“. Sicuramente non vedremo Jovanotti in gara al Festival di Sanremo, ipotesi che era trapelata nei mesi scorsi ma che sembra alquanto complicata.

