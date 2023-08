Jovanotti torna in Italia dopo l’incidente e rischia di cadere dalla carrozzina/ “Aggiungiamo altre fratture”

Jovanotti rischia di cadere con la carrozzina dopo l’incidente in bici

Jovanotti è appena tornato in Italia da Santo Domingo, per accedere al centro di riabilitazione di Forlì dopo l’incidente in bici che gli ha procurato diverse fratture. L’artista ha condiviso un video per annunciare il suo ritorno ai fan, ed è stato protagonista di un simpatico siparietto.

Jovanotti in sedia a rotelle dopo l'incidente in bici/ "Sto bene, ma devo evitare sforzi…"

Mentre il medico Fabrizio Borra spingeva la sua carrozzina, il cantante ha rischiato di cadere di nuovo: “Attento, oh! Occhio, ecco facciamoci male” poi ironicamente afferma: “Aggiungiamo altre fratture“, “Una in più o una in meno non cambia” risponde il fisioterapista tra le risate generali. L’artista ha, poi, fatto il suo ingresso nella struttura che lo ospiterà per la lunga riabilitazione.

Jovanotti, intervento riuscito dopo la caduta in bicicletta/ "Ora dolore fortissimo, ma passerà"

Jovanotti come sta dopo l’intervento: “Dolore fortissimo ma passerà”

L’artista, alcune settimane fa, ha avuto una brutta caduta dalla bici mentre era a Santo Domingo. Durante una passeggiata è inciampato su un rallentatore del traffico, procurandosi diverse fratture. Naturalmente ha dovuto subire un’operazione che, fortunatamente, è andata bene: “L’intervento è andato bene, ora dolore fortissimo ma passerà. Grazie a tutti davvero, il vostro affetto è un antidolorifico magnifico“.

In un video su Tik Tok, Lorenzo Cherubini ha poi rassicurato i fan sul suo stato di salute: “Buongiorno a tutti ragazzi, sto sempre meglio… Oggi sto seduto un’oretta e piano piano iniziamo a fare un po’ di movimenti. Purtroppo dopo un intervento così grosso ci sono dei rischi di trombosi per cui per riprendere l’aereo c’è bisogno di un po’ di tempo“.

Jovanotti e Giuliano Sangiorgi, canzone in diretta su ChatGPT/ Poi annunciano la presenza sul palco...

© RIPRODUZIONE RISERVATA