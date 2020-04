Jovic al Napoli?/ Calciomercato, il Real Madrid chiede lo scambio con Fabian Ruiz

Pubblicità

Potrebbe essere l’incrocio bollente della prossima finestra di calciomercato: come ci riportano le ultime indiscrezioni, la dirigenza del Napoli è all’opera per portare in azzurro per la prossima stagione Luka Jovic, e il Real Madrid, fiutato l’affare, sta pure collaborando per fissare uno scambio ben vantaggioso, puntando a uno dei tesserati più preziosi del club di De Laurentiis. Ma procediamo con ordine. E’ noto da tempo che gli azzurri sono in cerca di una nuova punta affidabile: con Mertens e Milik in uscita, urge colmare il vuoto nello schieramento di Gattuso. E in tal senso il profilo di Jovic potrebbe proprio fare al caso di De Laurentiis, che già tempo fa ha mandato i suoi emissari per controllare lo stato di forma dell’attaccante. La punta classe 1997 poi pur essendo in scadenza di contratto con il Real Madrid nel 2025 di fatto potrebbe già venir messa sul mercato dalla dirigenza spagnola. E certo non guasta alla trattativa che l’agente del serbo sia lo stesso Fali Ramadani, procuratore anche degli azzurri Maksimovic e Koulibaly.

JOVIC AL NAPOLI? IL REAL LAVORA PER UNO SCAMBIO CON FABIAN RUIZ

Perché però Jovic possa arrivare al Napoli nella prossima stagione serve naturalmente il via libera del Real Madrid, che fiutato l’affare, pure si sta rivelando piuttosto collaborativo, almeno stando alle ultime voci riportate dal Corriere dello sport. La dirigenza dei Blancos infatti avrebbe messo nel mirino sempre per la prossima finestra di contrattazione l’azzurro Fabian Ruiz e visto l’interesse dei campani per un proprio tesserato, è speranza di Florentino Perez che si possa optare per uno scambio tra i due. Un’ipotesi importante, che però non pare sia stata gradita da De Laurentiis, il quale non è affatto intenzionato lasciar andare via il centrocampista spagnolo. Certamente, a questo punto della stagione ogni scenario è possibile: pure pare sia ferma intenzione del Napoli tener duro su Fabian Ruiz (indicendolo a rinnovare) e nel frattempo continuare a pressare il Real Madrid per il cartellino di Jovic, tenendo dunque i due possibili nomi di mercato ben lontani. Staremo a vedere.



