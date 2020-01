Antonio Ametrano, amico di Juan Luis: “sta male”/ “Gemma? Uomini e Donne non…”

L’avventura di Juan Luis Ciano nel parterre del trono over di Uomini e Donne è ufficialmente finita. Nel corso di un durissimo confronto, Gemma Galgani ha attaccato pesantemente il suo ex cavaliere tirando in ballo anche le parole di un amico di Juan che, su Instagram, aveva svelato che la decisione di corteggiare Gemma era nata da una scommessa. Antonio Ametrano, amico di Juan Luis e autore del post in questione, ha così spiegato il senso delle sue parole in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage. “Quando ho scritto che Juan Luis è andato a “Uomini e Donne” per una scommessa intendevo dire che aveva fatto una scommessa con se stesso. Esce da una storia importante durata tre anni e finita male, in tv voleva mettersi in discussione. Sono stato frainteso. Non intendevo dire che era approdato in trasmissione alla ricerca di popolarità”, ha spiegato l’amico di Juan.

L’AMICO DI JUAN LUIS CIANO: “STA MALE PER QUANTO ACCADUTO A UOMINI E DONNE”

Arrivato in trasmissione con uno stile impeccabile, Juan Luis Ciano ha lasciato il trono over tra le polemiche. Gli attacchi ricevuti hanno scosso l’ex cavaliere che, stando a quello che racconta l’amico, non starebbe attraversando un bel momento. “L’ha presa molto male perché è stato attaccato su tutti i fronti, non ne è uscito bene. Se l’è presa perfino con me per il post in cui parlavo della scommessa. Mi rendo conto che sia tutto contro di lui ma è seriamente alla ricerca dell’amore. Esce da una storia finita male, ha sofferto molto”, spiega l’amico di Juan. Ametrano, poi, a chi accusa Juan di aver corteggiato Gemma solo per ottenere popolarità risponde: “Uomini e Donne non è un’agenzia matrimoniale, non tutti quelli che accedono a quel contesto cercano l’amore. Il suo obiettivo era conoscere una donna che gli facesse battere il cuore”.

L’AMICO DI JUAN LUIS CIANO: “E’ UN UOMO MOLTO PROVATO DALLA VITA”

Antonio Ametrano ha inoltre spiegato che la serata incriminata a cui doveva partecipare anche Gemma Galgani, in realtà, era stata organizzata personalmente da lui solo per Juan Luis. La foto di Gemma sulla locandina ci sarebbe stata solo per l’iniziativa di qualche pr che aveva agito senza il suo consenso. Solo un malinteso che, tuttavia, ha portato all’addio di Juan che ha provato a restare in trasmissione dove ha trovato un diversivo per staccarsi, anche se solo per qualche ore, dalla sua realtà. A tal proposito, l’amico di Juan svela alcuni dettagli del suo privato: “Sette o otto anni fa ha perso una figlia e questo lutto lo ha segnato moltissimo. Poi ci sono state una serie di incomprensioni con la ex moglie proprio a causa di questa morte. Nemmeno con la figlia più giovane ha un rapporto eccezionale. È un uomo molto provato dalla vita”, ha concluso.





