Jude Law è Silente/ “È gay e tormentato dall’amore per Grindelwald” (Animali fantastici 2)

Jude Law è l’attore a cui è stato affidato il difficile compito d’interpretare Albus Silente che è considerato il vero protagonista di Animali Fantastici 2, in onda questa sera su canale 5. Il più potente mago di sempre appare nel secondo capitolo del prequel di Harry Potter e per la prima volta vengono svelati i segreti del suo passato. Al centro del secondo capitolo della saga di animali Fantastici, infatti, c’è il rapporto tra il giovane Silente che Jude Law ha definito come “una persona poliedrica e geniale” e Gellert Grindelwald che è interpreato da Johnny Depp. Quello che è stato affidato a Jude Law è il primo Silente ovvero quello destinato a diventare il preside della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, primo di tre figli e che ha avuto una vita segnata dai traumi in cui ha avuto un ruolo fondamentale Girindenwalds con cui ha un rapporto davvero profondo. Nel 2007 Rowling ha rivelato di aver sempre immaginato Silente gay e Jude Law ha confermato successivamente le parole della scrittrice.

Jude Law: “il mio Silente è poliedrico, bello interpretare un uomo tormentato e pieno di rimpianti”

Jude Law è riuscito a calarsi perfettamente nella parte del giovane Silente in Animali Fantastici 2. Prima di immergersi nello studio di uno dei personaggi più amati dagli appassionati della saga di Harry Potter e Animali Fantasti, ha rivolto una precisa domanda alla scrittrice J.K. Rowling a cui ha chiesto se Silente sia gay. “Era una domanda che le ho rivolto e lei ha risposto: “sì, è gay”. Ma come per gli umani, la tua sessualità non ti definisce necessariamente; Silente è poliedrico”, ha raccontato l’attore al sito specializzato Entertainement Weekly. Nel corso del film, sul passato di Silente, vengono svelati segreti e non mancano i colpi di scena necessari per la storia della saga. Dopo aver interpretato vari personaggi nel corso della sua carriera, Jude Law ha ammesso che interpretare Silente è stato uno dei ruoli più belli. “Sappiamo come finisce, conosciamo la serenità e ovviamente la saggezza di un uomo che sembra essere davvero a suo agio nella propria pelle nell’ultima parte della vita. Sappiamo come va a finire. Ma come raccontare, invece, un uomo che si porta appresso tormenti e rimpianti e la complessità. E questo per un attore è una cosa davvero appassionante”, ha spiegato l’attore durante la presentazione del film all’anteprima mondiale a Parigi.



