Juice è stata lanciata verso Giove/ Video, sonda in orbita: missione Esa è iniziata

La sonda spaziale Juice dell’Agenzia spaziale europea (ESA) è stata lanciata verso Giove (pianeta di cui studierà le tre lune ghiacciate Ganimede, Europa e Callisto) a bordo del razzo Ariane 5 dalla base di Kourou, nella Guiana francese. La partenza, come riportato da Focus, è avvenuta con un giorno di ritardo, dato che ieri non è stata possibile a causa del maltempo. Il secondo tentativo, invece, è andato a buon fine.

Il razzo si è staccato regolarmente dalla rampa di lancio alle ore 14:14 italiane. Alle 14:42 la sonda si è separata dal razzo e alle 14:51 si è messa in comunicazione con il centro di controllo. Alle 15:55 si completerà il dispiegamento dell’enorme pannello solare. Il suo viaggio sarà molto lungo. Dovrà percorrere circa 750 milioni di chilometri e ci impiegherà ben 8 anni. Prima di arrivare a Giove ci saranno dei passaggi intermedi. Ritornerà due volte vicino alla Terra (nell’agosto 2024 e nel gennaio 2029) e una volta vicino a Venere (nell’agosto 2025) per sfruttare la forza di gravità dei pianeti.

Juice è stata lanciata verso Giove: il video della partenza

L’Agenzia spaziale europea (ESA) ha immortalato in un video il momento in cui la sonda spaziale Juice è stata lanciata verso Giove a bordo del razzo Ariane 5 dalla base di Kourou, nella Guiana francese. “Juice è partito! Alle 14:14 del 14 aprile dallo spazio porto di Kourou in Guiana francese. Raggiungerà Giove entro il 2031 per studiare le lune ghiacciate del gigante gassoso. Buon viaggio Juice!”, questo il messaggio pubblicato dall’account italiano.

A bordo della sonda, d’altronde, ci sono numerose “firme” del nostro Paese. La missione è stata realizzata infatti con importanti contributi dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). A bordo c’è anche una targa commemorativa di Galileo Galilei, in omaggio alla scopritore delle lune, nel 1610. “È stata estratta dal Sidereus Nuncius di Galileo Galilei, la cui copia originale si trova presso l’Inaf”, ha affermato Giuseppe Piccioni, astrofisico Inaf nonché co-responsabile dello strumento MAJIS a bordo di JUICE come riportato da La Stampa.

