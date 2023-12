Julia Mammucari, chi è la figlia di Teo Mammucari/ Lui: “Non ho visto mia figlia per tre anni”

Ballando con le stelle 2023, chi è Julia Mammucari: la figlia di Teo

Sta andando in onda la semifinale di Ballando con le stelle 2023 e tra i concorrenti se non proprio più bravi ma sicuramente più divertenti e irriverenti c’è Teo Mammucari e nella puntata di questa sera il conduttore ha anche menzionato la figlia Julia Mammucari, chi è? La ragazzina ha 13 anni ed è figlia di Thais Wiggers, ex Velina di Striscia la notizia. Il conduttore e l’ex Velina del Tg satirico si sono conosciuti nel 2007 e un anno dopo dal loro amore travolgente è nata Julia. I due però si sono lasciati nel 2010 e la separazione non è stata facile per nessuno in due.

Teo Mammucari a tal proposito ha rivelato: “Io sono stato travolto e avevo meno sicurezze di lei e molte più paure perché ‘la mamma è sempre la mamma’ ma anche un padre è sempre un padre, ma non suonava altrettanto bene. Non ho visto mia figlia, Julia, per tre anni” Non ha visto la figlia per tre anni perché nel frattempo Thais era ritornata in Brasile. Adesso però per fortuna la situazione tra i due ex è migliorata e per il bene della figlia i rapporti sono ottimi.

Julia Mammucari chi è la figlia di Teo, concorrente di Ballando con le stelle 2023

Il rapporto tra Teo Mammucari e la figlia Julia Mammucari è simbiotico. Il conduttore in una recente intervista ha confessato una frase che la figlia gli ha detto pochi anni fa e che lo ha colpito molto: “E una volta mi ha detto ‘è colpa mia, se non ci fossi stata io non avresti avuto questi problemi’. E no, amore mio, no. Tu non sei il problema, tu sei la mia forza. Ecco lì ho capito che quando ti separi non devi pensare ai tuoi di problemi, ma devi pensare ai figli”

Adesso con Julia pronta a sostenerlo e fare il tifo per lui, Teo Mammucari in coppia con Anastasia Kuzima sogna la finale di Ballando con le stelle 2023 e chissa che non sia proprio lui, con un colpo di scena finale, ad alzare la coppa quest’anno.

