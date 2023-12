Teo Mammucari a Ballando con le stelle 2023: “Abbandonato a 4 anni da mia madre”/ “Ho vissuto l’inferno”

Ballando con le stelle 2023, Teo Mammucari in lacrime: “Mia madre mi ha abbandonato a 4 anni”

Anche Teo Mammucari nella puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2023 si è raccontato a cuore aperto su un periodo non facile della sua vita. Il conduttore e comico, nella clip introduttiva nello show di Milly Carlucci ha raccontato che quando aveva solo 4 anni la madre, dicendogli di portarlo alle giostre, lo abbandonò in un orfanotrofio, in una specie di villaggio per fanciulli. In quella struttura è rimasto fino a 15 anni prima di scappare proprio il giorno del suo 15° compleanno.

Teo Mammucari ha continuato il suo racconto rivelando di aver vissuto l’inferno ma di avere, in seguito, perdonato la madre. E poi anche grazie alla psicoterapia è riuscito ad uscirne ed a fare i conti con i traumi del passato. Dopo la clip, il conduttore e comico si è esibito con la sua maestra Anastasia Kuzmina sulle note di La vita è adesso di Claudio Baglioni e particolarmente toccante è stato il finale quando è apparsa la figlia Julia ed entrambi si sono commossi fino alle lacrime.

Dopo l’esibizione di Teo Mammucari ed Anastasia Kuzmina a Ballando con le stelle 2023, e soprattutto dopo la toccante clip del suo passato per nulla facile il primo a commentare la performance è stato Alberto Matano il quale non ha nascosto di avere delle perplessità: “Sono in difficoltà te lo dico perché sono rimasto spiazzato.”

Teo Mammucari ha ricevuto complimenti da tutta la giuria soprattutto da Carolyn Smith che ha voluto sottolineare come in questa performance venga fuori anche nel ballo la loro verità. A spezzare il clima melenso ci ha pensato Selvaggia Lucarelli che è intervenuta dicendo come un po’ di cattiveria gratuita le è ancora rimasta e forse non ha risolto del tutto il suo trauma.

