Julia Roberts e Danny Moder/ Foto: bacio al marito per celebrare 18 anni matrimonio

Julia Roberts e Danny Moder, storia di un amore che va avanti da 18 anni. L’attrice ha celebrato l’unione col marito sui social, e pure questo è un evento. Di solito è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, peraltro non è neppure molto attiva sui social, quindi il fatto che abbia pubblicato qualcosa di privato è di per sé rilevante. Ma per l’occasione ha deciso di celebrare il fatto che è sposata col marito Danny Moder da 18 anni. La diva di Hollywood ha pubblicato una foto insieme alla sua dolce metà nel quale la si vede stampare un bacio sulla guancia al marito. Un gesto semplice e al tempo stesso molto romantico, accompagnato da una didascalia molto semplice ma al tempo stesso eloquente: «18 anni». Julia Roberts ha quindi voluto ricordare il tempo che hanno passato insieme. Sono infatti una delle coppie più solide di Hollywood, forse anche perché non sono mai stati coinvolti in gossip e rumors.

JULIA ROBERTS E DANNY MODER, INSIEME DA 20 ANNI

Proprio il cinema è stato galeotto per Julia Roberts e Danny Moder. I due si sono infatti conosciuti sul set cinematografico. Nello specifico, si sono incontrati nel 2000 quando le girava il film “The Mexican-Amore senza la cintura” nel quale lui era uno dei cameraman. Tra di loro è scoccata la scintilla e due anni dopo hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore col matrimonio. Sono poi nati i gemelli Hazel Patricia e Phinnaeus Walter, 15 anni, poi Henry Daniel, 12 anni. In una recente intervista Julia Roberts ha raccontato che da 20 anni vive una favola accanto al marito Danny Moder. «Voglio dire, ogni giorno che mio marito entra dalla porta, è come un sogno che si ripete. Ogni volta che lo vedo, sono felice», disse la diva di Hollywood. I due hanno festeggiato i 18 anni insieme partecipando ad una serata particolare, cioè il decimo gala annuale CORE organizzato dall’amico Sean Penn.

Visualizza questo post su Instagram ✨18 years✨ #heckyes Un post condiviso da Julia Roberts (@juliaroberts) in data: 4 Lug 2020 alle ore 10:24 PDT





