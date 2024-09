Tutto su Julia Roccuzzo, la tentatrice di Temptation Island 2024 settembre

Tra le protagoniste indiscusse della seconda puntata di Temptation Island 2024 settembre c’è Julia Roccuzzo, la 27enne originaria di Cuneo e che ha incuriosito il pubblico per essere allevatrice di rettili. Bellissima e biondissima, Julia ha trascorso quasi tutta la sua vita in Sicilia. Otto anni fa, però, ha deciso di trasferirsi in Piemonte anche se torna in Sicilia, luogo che le è rimasto nel cuore, tutte le volte in cui riesce a farlo. Legatissima ai genitori, con loro ha un rapporto davvero speciale e di lei hanno detto: “Siamo fieri di Julia. Ha avuto il coraggio di partire per realizzare i suoi sogni, e le auguriamo il meglio affinché possa realizzare ogni suo desiderio”.

Julia lavora come broker nel settore automobilistico ed è anche una modella e bodybuilder. Estroversa e solare, ama divertirsi e riesce a fare amicizia facilmente con chiunque incontri sulla sua strada.

Julia e i balli con Valerio a Temptation Island 2024 settembre

Gli spoiler di Temptation Island 2024 settembre accendono i riflettori su Julia Roccuzzo che, nel corso della seconda puntata, si avvicina molto a Valerio, il fidanzato di Diandra che è in crisi con la fidanzata per due diversi stili di vita: lui, infatti, vorrebbe trasferirsi in Puglia mentre lei vorrebbe continuare a vivere a Roma. Nel villaggio dei fidanzati, Valerio dimostra di apprezzare la compagnia di Julia e i due si lasciano andare anche a balli sensuali.

Filmati che Diandra vedrà nel corso del falò con le altre fidanzate non nascondendo la propria delusione per l’atteggiamento del fidanzato sfogandosi con Filippo Bisciglia che proverà a carpire le sue emozioni e sensazioni.