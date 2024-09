Temptation Island 2024 settembre: anticipazioni e diretta seconda puntata 17 settembre

Oggi, martedì 17 settembre, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con Temptation Island 2024 settembre che una puntata ricca di emozioni e colpi di scena. Filippo Bisciglia è pronto ad immergersi nuovamente nel viaggio dei sentimenti per raccontare la crisi che stanno attraversando le sette coppie che hanno deciso di partecipare al programma dell’amore. Nella puntata di oggi, spazio a Titty e Antonio che, nel corso della prima puntata, sono stati tra i protagonisti indiscussi. Titty, infatti, è stata chiamata più volte nel pinnettu, dove ha visto il fidanzato Antonio avvicinarsi tantissimo alla single Saretta.

Di fronte alle parole di Antonio che ha ammesso di aver visto altre ragazze, Titty si è lasciata andare ad un durissimo sfogo ammettendo di non essere a conoscenza dei dubbi del fidanzato e, gelosa del rapporto che ha instaurato con Saretta, ha chiesto un falò di confronto immediato.

Temptation Island 2024 settembre: Alfonso e Federica, arriva il confronto?

Le anticipazioni di Temptation Island 2024 settembre svelano che, nel corso della seconda puntata ci sarà un’altra richiesta di falò di confronto e, secondo rumors, potrebbe essere Alfonso a richiederlo. Durante la prima puntata, Alfonso non ha nascosto di essere super geloso di Federica che, nel villaggio, ha aperto il proprio cuore spiegando di non aver vissuto totalmente i suoi anni per non scatenare la gelosia del fidanzato.

Dai primi spoiler, pare che Federica si lascerà andare alle lacrime ma non si sa se per la richiesta del confronto da parte del fidanzato o per un video. Fidanzati da otto anni, Alfonso e Federica stanno vivendo una vera e propria crisi che potrebbe concludersi con un addio.

Temptation Island 2024 settembre: video per Diandra?

Spazio anche ad Anna e Alfred che, nel corso della seconda puntata di Temptation Island 2024 settembre vivranno momenti di crisi. Alfred, in particolare, già nel corso della prima puntata, si è lasciato andare con la single al punto che, di fronte ad alcuni video, Anna si aspettava il bacio tra il fidanzato e la tentatrice.

Durante il falò con Filippo Bisciglia, poi, anche Diandra riceverà dei filmati sul fidanzato Valerio come anticipano i pochissimi spoiler sulla coppia. I due, nel corso della prima puntata, non hanno avuto tanto spazio, ma già dalla puntata di oggi, ci saranno novità sul loro percorso nel villaggio.