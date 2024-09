Julia Roccuzzo è la tentatrice che ha conquistato Valerio a Temptation Island 2024: cos’è accaduto tra loro

Dopo una prima puntata di semplice presentazione, la coppia composta da Diandra e Valerio ha iniziato a farsi conoscere dal pubblico di Temptation Island 2024, grazie soprattutto all’avvicinamento di lui alla bella Julia Roccuzzo. Valerio, infatti, ha fatto sfoggio delle sue qualità di seduzione nel corso della seconda puntata del programma, manifestando chiaramente il suo interesse per la bionda tentatrice.

Julia Roccuzzo e Valerio hanno avuto la possibilità di scambiarsi due parole e conoscersi meglio e lo hanno fatto in un idromassaggio. Lì Valerio, oltre a lanciare sguardi interessati al lato B della ragazza, le ha inoltre chiesto dove si volessero incontrare una volta finito Temptation Island 2024: “A Brindisi!” ha scherzato lei, conoscendo le sue origini pugliesi. E non sono mancati poi commenti piccanti sul lato B della ragazza, mostrati poi anche alla fidanzata Diandra in un video.

Chi è Julia Roccuzzo

Ma chi è Julia Roccuzzo, la tentatrice che ha fatto colpo su Valerio a Temptation Island 2024? La ragazza ha 27 anni e viene da Cuneo. Nel video di presentazione, pubblicato su Witty, si è così descritta: “Sono un’allevatrice di rettili, nello specifico serpenti. Mi occupo anche di brokeraggio nel settore auto. La mia passione è la palestra, infatti pratico body building a livello agonistico nel settore femminile. A livello estetico, di me piacciono soprattutto i miei occhi e il mio viso in generale. Caratterialmente, invece, piace la mia loquacità e solarità e il fatto di riuscire a mettere le persone a loro agio.” Proprio queste qualità sembrano aver conquistato Valerio, che nella terza puntata potrebbe decidere di approfondire la conoscenza con la bella Julia.