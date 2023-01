Julian Sands disperso da 6 giorni su Monte Baldy/ Ricerche attore frenate da maltempo

L’attore 65enne Julian Sands risulta ufficialmente disperso sul Monte Baldy, in California, da venerdì 13 gennaio 2023: lo rendono noto le autorità americane, che spiegano come da sei giorni non si abbiano notizie dell’interprete di numerose pellicole di successo, come “Urla del silenzio” e “Camera con vista”. A denunciarne la sparizione è stata la moglie, la scrittrice Evgenia Citkowitz. Le squadre di ricerca e soccorso impegnate nelle ricerche di Julian Sands in montagna, hanno dovuto sospendere le operazioni a causa del maltempo e del pericolo di valanghe, limitandosi all’uso dei droni.

Come riporta “The Independent”, la California è stata colpita da una serie di violente tempeste, foriere di inondazioni e grandi nevicate nello Stato, precedentemente messo a dura prova dalla siccità. Gli inquirenti hanno dichiarato che nelle ultime quattro settimane sono state avviate 14 missioni di ricerca e salvataggio nella sola area del Monte Baldy, inclusa quella legata a Julian Sands: “Queste missioni di soccorso hanno riguardato escursionisti dispersi, bloccati e/o feriti. Purtroppo due di loro non sono sopravvissuti dopo essere caduti e essersi feriti. Le recenti tempeste, che hanno portato neve e ghiaccio, non sono favorevoli agli escursionisti, anche a quelli che ritengono di avere un alto livello di esperienza”.

JULIAN SANDS, ATTORE DISPERSO IN MONTAGNA: SI TEME IL PEGGIO

Sono trascorse 144 ore dalla sparizione sul Monte Baldy di Julian Sands e, inevitabilmente, con l’accumularsi dei giorni si riducono al lumicino le speranze di poterlo riportare a casa sano e salvo. L’attore vive a nord di Hollywood con la moglie, è padre di tre figli e nella sua carriera è apparso in più di 150 film e spettacoli televisivi. “The Independent” ricorda che è nato in Inghilterra, nello Yorkshire, per poi trasferirsi in California negli anni Ottanta con l’intento di intraprendere un percorso lavorativo nell’ambito del cinema, proposito poi effettivamente mantenuto.

Dopo “Camera con Vista”, la carriera di Sands ha spaziato tra horror, indie, romanticismo e commedie d’azione. Nel 1991 ha interpretato il compositore Franz Liszt in “Impromptu”, con Hugh Grant nel ruolo di Chopin e Judy Davis in quello di George Sand. Più recentemente, è apparso con la star di James Bond Daniel Craig e Rooney Mara nella versione in lingua inglese di “The Girl with the Dragon Tattoo”, nominata agli Oscar nel 2011.











