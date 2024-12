Brasiliana di origini, Juliana Moreira è una delle showgirl più famose e amate dal pubblico italiano. Oggi è sposata con Edoardo Stoppa e insieme a lui lotta per salvaguardare gli animali. Dopotutto, il marito si è fatto riconoscere per le sue splendide inchieste a Striscia La Notizia, quando si occupava di denunciare proprio i maltrattamenti contro altri esseri viventi. Di recente, a La Volta Buona, Edoardo Stoppa e Juliana Moreira hanno raccontato qualche dettaglio in più sulla loro vita privata, nonostante siano sempre stati molto riservati come coppia.

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, chi sono i figli Lua Sophie e Sol Gabriel/ "Abbiamo perso un bambino"

A far divertire i fan dei due è stato il racconto di Juliana Moreira su un grande scherzo che aveva fatto a Edoardo Stoppa durante l’inizio della loro relazione. Dopo soli due mesi che erano insieme, la donna gli aveva fatto credere di essere nata uomo e di aver poi affrontato una transizione. Infatti, come lei stessa ha spiegato, i primi mesi insieme sono stati totalmente casti e i due non consumavano. “Dormivamo insieme senza fare l’amore”, aveva confessato la showgirl a Caterina Balivo.

Melissa Satta e Juliana Moreira a Verissimo: "I nostri figli crescono troppo veloce"/ "In amore siamo felici"

Juliana Moreira e Edoardo Stoppa, come si sono conosciuti e l’esito dello scherzo a inizio relazione

La castità iniziale di Juliana Moreira e Edoardo Stoppa era data anche dal fatto che quando si sono fidanzati, lei era reduce da un’operazione per ridurre il seno, e per via del dolore non succedeva nulla sotto le coperte. “Ero molto pudica, non se ne parlava nemmeno“, ha spiegato alla Balivo Juliana Moreira. “Quella sera l’ho guardato e mentre eravamo a letto gli ho detto: ‘Devo dirti una cosa, prima mi chiamavo Roberto’”, ha raccontato. Edoardo Stoppa ha poi svelato di essere rimasto traumatizzato per una settimana intera, dandosi finalmente spiegazioni su quella lunghissima castità.

Edoardo Stoppa, chi è il marito di Juliana Moreira/ "Ci mettiamo sempre in discussione e..."

Juliana Moreira e Edoardo Stoppa si conoscono ormai da tanti anni e si sono messi insieme nel 2007. Due anni prima si sono incontrati per la prima volta, ma lei era fidanzata con Giuseppe Zega, noto imprenditore italiano. Finita la relazione con l’uomo, decide di frequentare Stoppa che poi diventa uno degli inviati più famosi di Striscia La Notizia. I due hanno anche due figli: nel 2011 nasce Lua Sophie, mentre un anno prima del loro matrimonio, nel 2016, nasce il piccolo Sol Gabriel. Ad oggi sono una delle coppie più stabili e amate del mondo della televisione, e amano mantenere alta la loro privacy sulla vita privata.