Juliana Moreira, video scherzo Le Iene/ Gelosa di Edoardo Stoppa picchia una modella

Juliana Moreira è la sfortunata vittima dello scherzo de “Le Iene Show” in onda oggi, martedì 29 ottobre, su Italia Uno. Gabri Gabra, Giorgio Squarcia e Riccardo Messa hanno infatti sfruttato la complicità del marito, il conduttore Edoardo Stoppa, per confezionare uno scherzo cattivissimo nei confronti della modella brasiliana. Proprio l’inviato di Striscia La Notizia ha infatti svelato quello che è forse il più grande punto debole di Juliana: la sua gelosia. Come reagirebbe Juliana, hanno chiesto quelli delle Iene in fase di organizzazione dello scherzo, se ci fosse una ragazza che ti corteggia? La risposta di Edoardo Stoppa è quella di chi conosce bene la compagna:”Lei è molto gelosa, tanto che impazzirebbe. Con il suo carattere caliente e brasiliano la picchierà”. Esagerazione? Affatto, vista la reazione di Juliana Moreira.

JULIANA MOREIRA, VIDEO SCHERZO LE IENE

Lo stesso Edoardo Stoppa aveva avvisato gli autori de “Le Iene Show” affinché scegliessero con criterio la sua finta “corteggiatrice”: “Dev’essere una campionessa di arti marziali, perché Juliana si allena tutti i giorni, fa muay thai, se picchia fa male…Se dev’essere anche figa? Eh, quello aiuta nella gelosia…”. Il programma di Italia Uno si è allora messo in moto e ha trovato l’interprete perfetta rispondente all’identikit delineato da Edoardo Stoppa: Vanessa Villa, una fotomodella campionessa di arti marziali in grado di incassare a dovere la reazione di Juliana. Sì, perché la brasiliana, come preventivato dal marito, ha davvero dato di matto. Nell’anticipazione dello scherzo de “Le Iene Show” la si vede sbottare contro la Villa: “Tu sei nel mio ufficio e mi stai facendo girare i cogl*oni”. Poi un doppio tentativo di assalto che viene respinto dalla fotomodella e stoppato anche dall’intervento di Edoardo Stoppa. Come andrà a finire?

© RIPRODUZIONE RISERVATA