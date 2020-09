JULIE AND THE PHANTOMS/ Video: da oggi su Netflix la serie di Kenny Ortega

Dopo Sto pensando di finirla qui, Netflix lancia un altro progetto attesissimo sulla piattaforma: parliamo della serie tv Julie and the Phantoms, musical tra canzoni e fantasmi. Creato da Dan Cross e David Hoge, il progetto porta la prestigiosa firma di Kenny Ortega, autore di successi come High School Musical e Descendants. La protagonista è l’adolescente Julie (Madison Reyes), che decide di lasciare la passione per la musica dopo la prematura morte della madre. Era stata lei a tramandarle questo amore e la sua scomparsa è stata uno choc difficile da superare, nonostante le sue indiscutibili qualità canore e al piano. Tutto cambia quando la giovane trova un cd nel garage: dal disco fuoriescono tre fantasmi, ovvero i tre membri della band che Julie stava ascoltando. Morti 25 anni prima, Luke (Charlie Gillespie), Alex (Owen Joyner) e Reggie (Jeremy Shada) decidono di aiutare la giovane a riconquistare fiducia in sé stessa…

JULIE AND THE PHANTOMS: IL TRAILER

Julie and the Phantoms rappresenta una ventata di aria fresca nel panorama delle serie televisive: il progetto è ben costruito, ha una trama lineare e trova il suo punto di forza nei suoi giovani protagonisti. Il cast è ben assortito e le interpretazioni danno quel quid necessario per alimentare l’interesse nello spettatore. Premiato con Emmy e DGA Award, Kenny Ortega riesce a fare centro ancora una volta: non è da escludere un successo simile a quello di High School Musical, considerando le prime reazioni del pubblico sui social network. Ci si diverte ma si riflette anche molto: Julie and the Phantoms è una riflessione sul come affrontare le difficoltà della vita, su come reagire di fronte agli ostacoli che ogni giorno il destino ci presenta. La serie tv è disponibile da oggi, giovedì 10 settembre 2020, su Netflix e il nostro consiglio è di non perdere questo interessante viaggio tra musica e fantasmi…





