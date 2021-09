JULIE & JULIA/ Su La7 il film che portò a Meryl Streep una nomination agli Oscar

Julie e Julia ha ottenuto la nomination all’Oscar come migliore attrice protagonista a Meryl Streep alla quale è andato il Golden Globe come migliore attrice in un film commedia. Meryl Streep ha anche vinto il premio BAFTA come migliore attrice protagonista. Il film è stato candidato al Golden Globe come miglior film. La vera Julie ha iniziato il progetto durante il trasloco, mentre nella trasposizione cinematografica lo inizia poco dopo essersi trasferita nel Queens, Julia è morta prima che Julie terminasse il progetto e nel film non viene accennato. Fisicamente la vera Julie è completamente diversa dalla sua interprete Amy Adams, in quanto molto più alta e in carne. Anche la madre e il fratello hanno contribuito alla riuscita del progetto, mentre nel film Julie viene aiutata solo da Eric e una sua amica. La pellicola è stata accolta molto bene al botteghino e i critici hanno osannato le performance delle due attrici, soprattutto di Meryl Streep sempre sorprendente in qualsiasi ruolo, capace anche di far sua la lingua francese.

Julie & Julia su La 7

Julie & Julia andrà in onda oggi, 3 settembre, a partire dalle 21,15 su La7. È un mix tra commedia, drammatico e sentimentale diretto nel 2009 da Nora Ephron. Il cast stellare annovera attori del calibro di Meryl Streep, Amy Adams, nei ruoli delle protagoniste, Stanley Tucci, Chris Messina.

La pellicola è tratto da due romanzi: Julie e Julia 365 giorni, 524 ricette, una piccola cucina di Julie Powell e My life in France di Julia Childe.

Julie & Julia, la trama

La narrazione di Julie & Julia è incentrata su Julie Powell una ragazza di 29 anni che vive a New York, nel 2002. La massima aspirazione di Julie è quella di fare la scrittrice, ma purtroppo, si ritrova a lavorare nel call center di una società che si occupa della ricostruzione delle zone colpite della Grande Mela dopo l’attentato dell’11 settembre 2001.

Per cercare di trovare un senso al grigiore del suo quotidiano, Julie decide di unire le sue due passioni, cioè la cucina e la scrittura e quindi sperimenta in un anno le 524 ricette presenti nel libro di cucina di Julia Child, raccontando la sua esperienza in un blog. A questo punto del racconto, il film segue in maniera parallela le vicende delle due donne Julie e Julia.

L’ambientazione si sposta durante gli anni cinquanta, nel mentre Julia si trova a Parigi al seguito del marito diplomatico. Qui apprende i segreti della cucina francese e riesce a insegnare con due amiche presso la Scuola. Grazie alla sua abilità, intraprende la stesura di un libro di ricette francesi rivolto agli americani. Intanto Julie stimolata ed estasiata del suo progetto di cucina, mette a dura prova il rapporto con il marito, al punto di separarsi.

Il blog diventa popolare e si guadagna un articolo sul New York Times, attirando l’attenzioni di altre testate importanti ed editori, consentendo così a Julie di intraprendere la tanto sospirata carriera di scrittrice. Julia, invece, grazie al supporto del marito, si dedica quasi completamente al suo progetto culinario/letterario, supportando anche il trasferimento in altre città, come Bonn, Marsiglia e Oslo. Agli inizi, gli editori rifiutano di pubblicare il libro, ma finalmente nel 1961 l’opera riesce ad avere origine.

