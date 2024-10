Chi sono Julie Marie, Olivia Rose e Anton James i figli di Al Pacino? Alfredo James Pacino, questo il vero nome dell’attore e regista statunitense è stato legato a diverse donne nel corso della sua vita da cui avuto i suoi quattro figli. Julie Marie è la prima figlia di Al Pacino nata dall’amore con l’insegnante di recitazione Jan Tarrant. Poi sono arrivata Olivia Rose e Anton James, i due gemelli nati nel 2001 dalla storia d’amore tra l’attore e l’attrice Beverly D’Angelo. Poi a sorpresa l’arrivo del quarto ed ultimo figlio Roman nato in età adulta dalla relazione con la ex compagna Noor Alfallah. Proprio parlando di Roman, il quarto ed ultimo figlio, l’attore vincitore del Premio Oscar nel 1993 per l’interpretazione del tenente colonnello Frank Slade in Scent of a Woman – Profumo di donna ha dichiarato: “è stato un miracolo molto speciale”.

L’attore de Il padrino, infatti, intervistato dalla BBC ha raccontato la grandissima emozione di diventare papà all’età di 84 anni: “voglio esserci per questo bambino, e spero di farlo. Spero di rimanere in salute e che lui sappia chi è suo padre”.

Al Pacino e il rapporto con i figli Julie Marie, Olivia Rose e Anton James

La vita di Al Pacino è stata sicuramente segnata dalla nascita dei suoi figli Julie Marie, Olivia Rose e Anton James. Pur essendo nati da relazioni differenti, l’attore e regista americano ha sempre cercato di essere un padre presente con i suoi figli, compreso l’ultimo nato Roman arrivato come una inaspettata sorpresa nella sua vita.

Proprio Al parlando del quarto ed ultimo figlio ha rivelato: “tutto quello che fa è interessante per me. Parliamo e suono l’armonica con lui. Abbiamo instaurato questo legame. È divertente”. Naturalmente l’attore e regista è legato a tutti i suoi figli, ma l’ultimo nato ha assunto un valore speciale alla sua vita. “È molto speciale. Lo è sempre stato. Ho molti figli. Ma è davvero speciale che arrivi in questo momento” – ha detto l’attore.