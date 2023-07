Juliette Mayniel, è morta la mamma di Alessandro Gassmann/ “Ci sarai sempre, buon viaggio”

Juliette Mayniel: la madre di Alessandro Gassmann è morta

Lutto per Alessandro Gassmann che, con un toccante post sui social, ha annunciato la perdita della mamma Juliette Mayniel. L’attrice francese è venuta a mancare a 87 anni e l’attore le ha detto addio con le seguenti parole su Twitter: “Non ci sei più e ci sarai sempre. Ti voglio bene, buon viaggio mamma”. Parole che Gassmann ha scelto di pubblicare insieme ad un breve filmato in cui c’è lui da bambino insieme a mamma Juliette e a papà Vittorio Gassmann.

L’attrice, per anni, ha vissuto lontano dall’Italia, ma il rapporto con il figlio è sempre stato molto intenso. In una delle ultime interviste rilasciate, Gassmann, parlando della madre, aveva detto: “Mia madre Juliette si sente a casa dappertutto. Verso l’Italia nutre l’amore di un’americana e il disgusto di una francese e ormai non parla più una lingua ma un irresistibile esperanto. Gioca a bridge, passeggia, dipinge, come un’artista vecchio stampo, forse la più artista di tutta la famiglia”.

Chi era Juliette Mayniel, la mamma di Alessandro Gassmann

Juliette Mayniel era nata in un piccolo paese della Francia il 22 gennaio 1936. Sin da giovanissima si avvicina al mondo dell’arte e viene rapita dalla bellezza del cinema. Nel corso della sua carriera ha recitato in diversi film importanti e di spessore diretta da veri maestri del cinema. Tra i film più importanti in cui ha recitato si ricordano “Occhi senza volto” (1960), “Peccati in famiglia” (1975), “Il vizio di famiglia” (1975), “I prosseneti” (1976), “Il maestro di violino” (1976) e “Di padre in figlio” (1982).

Per quanto riguarda la vita privata, l’incontro con Vittorio Gassmann avviene dopo la fine del suo matrimonio con l’attore francese Robert Auboyneau, da cui si è separata ufficialmente nel 1964. Juliette Mayniel e Vittorio Gassmann non si sono mai sposati e dalla loro unione è nato Alessandro.













