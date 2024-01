Julio Iglesias, confiscato il suo bagaglio all’aeroporto di Punta Cana/ Conteneva 42 kg di cibo

Julio Iglesias, fermato all’aeroporto di Punta Cana per il trasporto di 42 kg di beni alimentari

Avventura poco felice per una delle voci più inconfondibili della musica internazionale e che, soprattutto in Italia, ha lasciato tracce indelebili della sua arte. Stiamo parlando di Julio Iglesias; il cantautore spagnolo – come riporta Sky Tg24 – sarebbe stato fermato dalle autorità della Repubblica Dominicana dopo il suo arrivo in aeroporto a causa di un’anomalia riscontrata nel suo bagaglio.

Come spiega il portale, il programma televisivo Fiesta avrebbe riportato come nel bagaglio di Julio Iglesias fossero presenti oltre 42 chilogrammi di cibo, al netto di pietanze di vario genere. Dalle fragole alla rucola, passando per funghi, pomodori e spinaci. Di tutto e di più era presente nella valigia del cantante che per l’appunto è stato prima fermato per esaminare pietanza per pietanza, per poi essere rilasciato parlando di “semplice malinteso”.

Julio Iglesias e la sua ‘particolare’ abitudine da viaggiatore

Come riporta Sky Tg24, non sarebbe la prima volta che Julio Iglesias si trova in una situazione simile. Sempre dal programma Fiesta spiegano come per il cantante sia una consuetudine consolidata quella di portare con sé ingenti quantità di cibo ad ogni suo viaggio lontano da Madrid. Chiaramente, tale condotta può sfociare in circostanze simili a quanto accaduto lo scorso 10 gennaio.

Per l’appunto, Julio Iglesias – spiega il portale – era in viaggio da Madrid verso la Repubblica Dominicana. Il fermo per il troppo cibo contenuto nel suo bagaglio sarebbe avvenuto lo scorso 10 gennaio presso l’aeroporto di Punta Cava. Fortunatamente per il cantautore, la situazione si è risolta unicamente in un fastidioso equivoco e i controlli di rito sui beni alimentari non hanno messo in evidenza alcuna anomalia tale da arrivare a conseguenze più serie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA