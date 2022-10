Jumanji benvenuti nella giungla/ Su Rai 2 il film con The Rock e Jack Black

Jumanji benvenuti nella giungla, film di rai 2 diretto da Jake Kasdan

Jumanji benvenuti nella giungla è pellicola del 2017 è un mix tra l’avventura, la commedia, il fantastico e l’azione e va in onda dalle 21,20 su Rai 2 di oggi, 4 ottobre 2022. Il film è diretto da Jake Kasdan ed è tratto dal racconto datato 18981 di Chris Van Allsburg. Si tratta del sequel di Jumanji del 1995 interpretato da Robin Williams. I

l cast di Jumanji benvenuti nella giungla comprende: Dwayne Johnson (noto come The Rock), Jack Black, Karen Gillian, Kevin Hart, Rhis Darby, Nick Jonas e Bobby Cannavale. Sicuramente è stata l’opportunità per tanti genitori di raccontare la loro infanzia con termini moderni ai figli, in fondo il mito del film originale con Robin Williams non è davvero mai tramontato.

Jumanji benvenuti nella giungla, la trama

La storia di Jumanji benvenuti nella giungla è ambientata nel mezzo della natura selvaggia, che appariva nel primo film a ogni lancio di dadi dei protagonisti. I protagonisti del racconto sono quattro ragazzi liceali, che a causa della punizione ricevuta, si ritrovano a far pulizia nei seminterrati dell’edificio. Nel mentre sono affaccendati nello svolgere il loro compito, trovano una vecchia console di videogiochi dalla quale rimangono incuriositi. Il gioco in questione è ambientato nella giungla dove si svolgeva Jumanji e così decidono di concedersi una pausa e iniziare una partita. Purtroppo, quando danno l’avvio al gioco, i ragazzi vengono immersi dal gioco con delle sembianze adulte simili agli avatar.

Il più studioso del gruppo assume i connotati dell'esploratore Bravestone, mentre agli altri ragazzi il cambio non giova, in quanto, uno dei ragazzi tutto pieno di muscoli si ritrova con le gambe corte di uno zoologo poco dotato di acume e la ragazza più timida si ritrova a vestire i panni di un'aitante guerriera. Non va meglio alla ragazza più bela della scuola che si ritrova nelle vesti di un professore buffo e molto grasso. I ragazzi prendono subito consapevolezza di dover affrontare una prova di sopravvivenza e l'unico modo per riuscire a ritornare alla realtà è quello di riportare alla vittoria la pedina dell'a











