Jumanji The next level/ Su Rai 2 il film con The Rock Dwayne Johnson

Cast del film Jumanji The next level

Jumanji The next level sarà trasmesso oggi, martedì 11 ottobre, a partire dalle ore 21.20 su Rai 2. Ci troviamo di fronte a un film d’avventura e ironico prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2019 da Ted Field e diretto da Jake Kasdan. Tra gli attori più apprezzati per la realizzazione della pellicola meritano di essere citati Dwayne Johnson, Kevin Hart, Nick Jonas e Jack Black. Si tratta del secondo capitolo della nuova saga legata al famoso film del 1995 con protagonista Robin Williams. Scritto in maniera speculare al primo capitolo non vi aggiunge niente anche se non ci si annoia mai.

Jumanji The next level, la trama del film

I personaggi coinvolti tre anni prima nel gioco Jumanji sono protagonisti anche nella trama di questo nuovo capitolo della saga. Ognuno di loro ha ripreso in mano le redini della propria vita dopo le terribili paure e peripezie affrontate. Dopo tanto tempo gli amici decidono finalmente di rivedersi, anche se il più dubbioso è Spencer a causa della relazione non proprio florida con Martha. Il ragazzo durante la rimpatriata confessa di voler rientrare nel gioco perché gli stimoli provati dopo quella esperienza lo hanno reso un uomo nuovo. Chiaramente, tutti gli altri sono decisamente scettici in merito e gli intimano di non riprovarci assolutamente. Il giorno seguente Spencer non risulta reperibile e su tutti, Martha risulta la più preoccupata e avvia subito le ricerche. Danno tutti una mano per le ricerche ma la soluzione più plausibile è che abbia riparato Jumanji e si sia introdotto nuovamente nel gioco. Decidono quindi di seguirlo pur non sapendo se realmente è andata così, ma i danni del dispositivo creano un effetto indesiderato attirando unicamente Martha, Fridge, Milo ed Eddie. Nonostante varie peripezie il gruppo riesce a riunirsi nel videogame cercando un modo per uscire dal gioco nel minor tempo possibile e soprattutto senza rischiare la vita come in passato. Trovato Nigel scoprono che l’unica soluzione stavolta è sconfiggere un certo Jurgen, soprannominato Il Bruto.

Una volta portata a termine questa missione è necessario rubare il suo Cuore del falco, ovvero una misteriosa collana che mediante un maleficio aveva condannato alla siccità tutte le terre circostanti. Chiaramente, tutto ciò può avvenire unicamente superando ad un ad uno tutti i livelli presenti nel gioco prima di arrivare a quello che è considerato il boss finale. Dopo tante difficoltà e rischi il gruppo di ragazzi non solo riesce a mettere al tappeto il temibile Jurgen, ma riesce anche a recuperare Spencer e il Cuore di falco, terminando il gioco con successo anche questa volta.

