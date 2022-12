Junior Eurovision Song Contest 2022/ Diretta e vincitore: l’Italia in gara con Chanel Dilecta

Junior Eurovision Song Contest 2022, la finale domenica 11 dicembre su Rai 1

Oggi, domenica 11 dicembre, alle 15.50 su Rai 1 e RaiPlay va in onda la finale del “Junior Eurovision Song Contest 2022”, l’edizione del festival dell’Eurovision riservata ai cantanti sotto i 14 anni. La manifestazione, giunta alla ventesima edizione, si terrà domenica 11 dicembre all’Arena Demircian di Yerevan, in Armenia, paese vincitore dell’edizione del 2021 con la cantante Maléna.

Francesca Fialdini e Mario Acampa saranno i conduttori per l’Italia. Con lo slogan “Spin The Magic”, il “Junior Eurovision Song Contest 2022 vedrà quest’anno la partecipazione di Albania, Armenia, Francia, Georgia, Irlanda, Italia, Kazakistan, Malta, Macedonia del Nord, Polonia, Portogallo, Serbia, Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito e Ucraina. A votare le canzoni saranno le giurie di esperti di ciascun paese in gara e il pubblico a casa.

Chanel Dilecta rappresenta l’Italia al Junior Eurovision Song Contest 2022

Sarà la giovanissima Chanel Dilecta a rappresentare quest’anno la Rai e l’Italia al “Junior Eurovision Song Contest 2022”. Chanel Dilecta interpreterà il brano “Bla Bla Bla” (musica di Marco Iardella e testo di Carmine Spera, Fabrizio Palaferri, Angela Senatore, edito da Rai Com Edizioni Musicali), un invito a mantenere le promesse e a non banalizzare le parole, che altrimenti restano un vuoto “bla bla bla”.

Si potrà sostenere Chanel Dilecta e la sua canzone votando gratuitamente da venerdì 9 a domenica 11 dicembre sul sito del “Junior Eurovision Song Contest 2022“. Chanel Dilecta Apolloni, 13 anni, vive a Thiene (Vicenza) e frequenta la scuola secondaria di primo grado. Adora la musica, il canto e il ballo, passioni che ha ereditato dai suoi genitori. Sua madre è una cantante lirica.

Chanel Dilecta: “Porto le emozioni italiane”

Per l’Italia è la partecipazione numero 8 al “Junior Eurovision Song Contest”: il nostro Paese partecipa ininterrottamente alla manifestazione dal 2014, anno in cui vinse Vincenzo Cantiello, con l’unica esclusione del 2020 (edizione anomala svolta da remoto a causa della pandemia da Covid-19). Nel 2021, a Parigi, Elisabetta Lizza si è classificata al decimo posto con la canzone “Specchio (mirror on the wall)”. “Sono molto onorata di rappresentare l’Italia ed emozionantissima, non ved’ l’ora di incontrare tutti i ragazzi e salire sul palco. E vivere quei momenti con tutta la gioia che riesco”, ha detto Chanel Dilecta all’aAnsa. E ha aggiunto: “La canzone parla di troppe parole e pochi fatti, spero che il messaggio arrivi a tante persone. Porto lo spirito e le emozioni italiane”.

