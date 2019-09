Junko Tabei, chi è/ La prima donna (più forte di una valanga) che conquistò l’Everest

Junko Tabei, che avrebbe compiuto oggi 80 anni, è stata molto più di una “semplice” alpinista. Junko Tabei è stata la prima donna a scalare l’Everest, una donna che ha sfidato gli stereotipi di un mondo duro e meraviglioso come quello della montagna e tanto forte e fortunata da sopravvivere a una valanga. Fortunata, sì, perchè la montagna è un luogo dove spesso il destino si compie. E un vero alpinista deve essere disposto ad accettare consapevolmente questo rischio, consapevolmente e responsabilmente. Non è questione di temerarietà, e di questo Junko Tabei era del tutto consapevole. E’ questione di gestire i propri limiti, mettersi alla prova e avere fede e forza sufficienti di poter mettere il piede nell’impronta di coloro che hanno tracciato la via prima di noi. E Junko Tabei aveva questa forma di umiltà, che si traduce in forza. E proprio questo, paradossalmente, l’ha resa in grado di essere la prima donna a giungere alla cima dell’Everest e la prima a scalare le “sette vette”, traguardo che per moltissimi uomini dotati di preparazione fisica e mentale (oltre che tecnica) rimane decisamente un sogno. Junko Tabei, comunque, non ebbe vita facile, nacque in una famiglia piuttosto povera e la passione per la montagna, nata comunque in tenera età, la potè coltivare quasi esclusivamente attraverso la scuola. Per lei in quegli anni, iscriversi a gruppi di alpinismo era impresa piuttosto complessa, visto che per la rigida società giapponese una donna come Junko Tabei avrebbe dovuto indirizzare i propri interessi alla cura della casa e ad avere e allevare dei figli, non certo a scorrazzare sopra gli 8000 metri. E fu così allora che, per seguire le orme di chi la precedeva, Junko Tabei scelse un’altra strada. Ovvero decise di fondare un club alpinistico per sole donne, il “Ladies climbing Club”, appunto.

LA VALANGA E LA CONQUISTA DELL’EVEREST DI JUNKO TABEI

Arrivarono i primi successi, a partire dalla conquista dell’Annapurna III (7500 metri) a quella dell’Everest 5 anni dopo, quando aveva 35 anni. Ma la scalata all’Everest cominciò molto prima di salire il primo metro. Dopo una serie di difficoltà burocratiche per ottenere i permessi dal governo nepalese, Junko Tabei fondò con un gruppo di 15 alpiniste il progetto “Japanese Women’s Everest Expedition”. Il gruppo, guidato da Eiko Hisano, era composto da madri, insegnanti, lavoratrici. Era il primo passo per procedere alla ricerca di chi finanziasse la spedizione. E se già in linea di principio in pochi avrebbero scommesso un soldo bucato su una spedizione di sole donne, figuriamoci se fosse facile trovare sponsor che mettessero “soldi veri” nell’impresa, giudicata se non bizzarra, anche con un pizzico di malevolenza tutta maschile. Junko Tabei aveva già un nome rispettato nell’alpinismo, ma ciò non facilitò la ricerca di sponsor e alla fine la Nippon Television e il giornale Yomiuri Shimbun accettarono di finanziare il progetto. Ma fu una vera e propria scommessa. E la spedizione non fu certo di quelle benedette dalle circostanze nemmeno quando si trattò di affrontare l’ascensione. A quota 6300 metri il campo fu sepolto da una valanga terribile e Junko Tabei fu sepolta e perse addirittura conoscenza. Fortunatamente si riprese in tempo e, ovvimente senza cedere alla tentazione di tornare indietro, si spinse invece verso la vetta che raggiunse con la sua guida sherpa. Questo consacrò Junko Tabei che divenne in Giappone e non solo una vera e propria leggenda vivente.

