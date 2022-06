Jurassic Park/ Su Italia 1 il primo capitolo coi dinosauri firmato Steven Spielberg

Jurassic Park, film di Italia 1 realizzato nel 1993

Jurassic Park va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, mercoledì 1° giugno, dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola di grande successo realizzata nel 1993 dalla Universal Pictures in collaborazione con Amblin Entertainment con regia di Steven Spielberg e soggetto tratto dal romanzo scritto da Michael Crichton il quale ha collaborato per la sceneggiatura con David Koepp.

È il primo capitolo dell’omonima saga cinematografica che ha ottenuto un grande successo in tutto il mondo il cui montaggio è stato realizzato da Michael Kahn con il ruolo di direttore della fotografia affidato a Dean Cundey. Nel cast di Jurassic Park sono presenti tra gli altri Sam Neill, Jeff Goldblum, Laura Dern, Richard Attenborough, Bob Peck, Samuel L.Jackson, Wayne Knight e Ariana Richards.

Jurassic Park, la trama del film: un potente miliardario vuole…

Leggiamo la trama di Jurassic Park. Un potente e ricco miliardario di nome Hammond sfruttando le competenze della sua società di ingegneria genetica decide di dar via a un progetto incredibile, vuole realizzare su una sperduta isola al largo del mare di Costa Rica un vero e proprio parco nel quale ci sono dinosauri in carne e ossa. Il suo laboratorio sfrutta le tracce genetiche trovate per poter realizzare in laboratorio nuovi dinosauri che vengono poi concepiti secondo natura.

Grazie alle tracce genetiche trovate il ricco proprietario riesce a fare in modo di riportare la vita tutte le varie razze di dinosauri partendo dal tirannosauro fino ad arrivare al velociraptor senza dimenticare stegosauri, brachiosauri e quant’altro. Contemporaneamente realizza una struttura che dovrebbe essere sicura e che dovrebbe permettere a milioni di turisti che arrivano da tutto il mondo di poter guardare da vicino il dinosauro in sicurezza.

Il miliardario vuole però avere il supporto anche del mondo scientifico, così decide di invitare un famoso paleontologo di nome Alan Grant e di una paleobotanica Ellie Sattler. Lui vorrebbe ottenere una relazione positiva sul parco e così mantenere buoni i finanziatori che stanno iniziando a dare delle problematiche in ragione dei ritardi sulla realizzazione e apertura del parco stesso. La comitiva scientifica si arricchisce di un famoso avvocato e di un matematico molto apprezzato per la sua teoria del caos, il professore Malcolm.

I visitatori del parco rimangono affascinati da quello che sta realizzando il miliardario ma al tempo stesso si chiedono se tutto questo non possa essere un rischio per l’ecosistema perché in effetti con la clonazione dei dinosauri in laboratorio si sta andando contro quelle che sono le leggi della natura. Infatti per via di un guasto tecnico e per un’ eccessiva leggerezza da parte dello staff che gestisce il parco, uno dei dinosauri si libera dando così origine al caos. Quella che doveva essere una splendida esperienza, ben presto si trasforma in una scena da incubo.

