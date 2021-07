Jurassic Park/ Video, su Italia 1 il film con Jeff Goldblum (oggi, 24 luglio 2021)

Jurassic Park,

Jurassic Park va in onda in prima serata, con inizio a partire dalle ore 21,30, di oggi, 24 luglio 2021, su Italia 1. Nel cast spicca soprattutto il protagonista il vecchio professor John Hammond interpretato da Richard Attenborough, ma sono soprattutto Sam Neill nel ruolo del professor Alan Grant e Jeff Goldblum nella parte del professor Ian Malcom le vere star del film e non sfigura nemmeno la giovane Laura Dern che, nel 2019, ha ricevuto un Premio Oscar alla miglior attrice non protagonista per il film ‘Storia di un matrimonio’. La regia è del maestro per antonomasia del cinema in videocassetta e cioè Steven Spielberg. L’autore ha diviso spesso la critica tra chi lo considera un genio e chi invece vede in lui un puro mestierante.

Jurassic Park, la trama del film

E ora andiamo a leggere la trama di Jurassic Park. Il professor John Hammond ha trovato il modo, attraverso l’utilizzo del DNA ritrovato negli insetti inclusi nell’ambra, di riportare alla vita, con accorgimenti di laboratorio, i dinosauri ed ha creato un parco tematico nel cuore di una sperduta isola del Pacifico. Prima di strabiliare il mondo con i suoi bestioni, anche se in Jurassic Park sono presenti anche dinosauri di taglia ridotta, chiede a due eminenze dei loro settori, Alan Grant paleontologo assieme alla dottoressa Sattler e Ian Malcom, esperto e creatore della teoria del caos, un parere sul parco chiedendo loro una visita con escursioni tra brontosauri, velociraptor famelici, stegosauri, ma, soprattutto, il grande e incontrastato re del giurassico, il Tirannosaurus rex.

Secondo la teoria del caos di Malcom il sistema è destinato a implodere perché la natura si riprenderà i suoi spazi, mentre i due paleontologi sono talmente affascinati dalla vista in carne e ossa dei soggetti dei loro studi basati sulla ricerca di fossili, che si lasciano trascinare nell’impresa del direttore del parco. Tutto procede come dovrebbe, l’esperienza è meravigliosa anche per i nipotini del direttore, sino al momenti nel quale, per colpa di un tifone tropicale, l’energia elettrica lascia senza protezioni i recinti elettrificati anche per colpa del dipendente Dennis Nedry che lascia in standby il sistema di sicurezza per rubare embrioni di dinosauro e rivenderli alla concorrenza. Senza elettricità i recinti ora sono deboli e quando il tremendo T-Rex se ne accorge, il suo grido terrorizzerà il parco, e i velociraptor iniziano ad affilare gli artigli.

