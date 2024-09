Jurassic World – Il dominio, diretto da Colin Trevorrow

Domenica 22 settembre 2024, in prima serata su Italia 1, alle ore 21,20, è prevista la messa in onda del film di fantascienza e avventura Jurassic World – Il dominio, una pellicola del 2022. La pellicola è il seguito di un altro grande successo del genere, ossia Jurassic World – Il regno distrutto, ed è diretta da Colin Trevorrow che aveva girato il primo Jurassic World. Il film è il penultimo della tetralogia di Jurassick World – il dominio, ma si inquadra sempre nel lungo filone dedicato al parco dei divertimenti preistorici che prende appunto il nome di Jurassic Park.

Ancora una volta protagonisti del cast del film Jurassic World – Il dominio sono Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, ai quali si affiancano Jeff Goldblum, Omar Sy e Campbell Scott.

La trama di Jurassic World – Il dominio: verso la convivenza tra dinosauri e umani

In Jurassic World – Il dominio, con l’eruzione e la distruzione dell’isola di Nublar, i dinosauri hanno iniziato a vivere liberamente sulla terra e causano morte e distruzione ovunque. Per porre rimedio a questa situazione, il Governo degli Stati Uniti decide di affidare la gestione del problema alla società Biosyn Genetics, capitanata da Lewis Dodgson, il quale in realtà sfrutta la situazione per i suoi loschi progetti e per gli esperimenti illegali, anche se alla luce del sole dichiara di effettuare ricerche per sconfiggere malattie epocali che da sempre affliggono il genere umano.

Anche la vita di Claire e Owen è molto cambiata rispetto a qualche anno prima: i due sono sempre innamorati ma ora vivono in una casetta isolata nella campagna. L’uomo lavora come cowboy e ricerca i dinosauri dispersi che cattura e addestra, mentre Claire collabora con un gruppo di attivisti che si occupa della salvaguardia dei dinosauri e della loro protezione. Con loro ci sono anche la dinosaura ammaestrata Blue, che è diventata mamma di Beta, e l’adolescente Maisie.

I servizi segreti della Biosyn, però, sono sulle tracce della ragazza e riescono a rapirla insieme a Beta per condurre nuovi esperimenti. Intanto in un’altra parte del mondo, la paleontologa Ellie Sattler si rende conto che le locuste giganti e fameliche che sono apparse e che distruggono il raccolto non sono altro che un prodotto dei laboratori della Biosyn Genetics, create per poter permettere alla società di controllare il mercato alimentare mondiale.

Owen e Claire vengono invece a scoprire che Maisie e Beta stanno per essere portate in un centro di ricerca sulle Dolomiti, dove verranno vivisezionate per scoprire i segreti della loro unicità, essendo entrambe un clone. I due riescono a convincere la pilota Kayla Watts a portarli lì con l’aereo ma devono fare i conti con un gruppo di Atrociraptor che la Biosyn ha scatenato contro di loro. Dopo essere precipitati con l’aereo nelle Dolomiti ed essere scampati a diversi pericoli, Owen e Claire, con l’aiuto di tutti i loro amici e di Kayla, riescono a liberare Maisie e a trovare Beta, non prima di aver assistito ad alcuni scontri all’ultimo sangue fra i dinosauri del laboratorio.

Il lieto fine, però, è dietro l’angolo: i tre riescono a rientrare a casa con Beta, il Governo degli Stati Uniti dichiara la valle della Biosyn un’area protetta nella quale i dinosauri possono vivere protetti mentre tutti gli altri in giro per il mondo vengono ammaestrati e possono finalmente convivere con il genere umano.