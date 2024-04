Jurassic World, stasera Italia 1 ore 21.20/ Trama e cast dell’action fantasy sui dinosauri, 7 aprile 2024

Jurassic World, diretto da Colin Trevorrow

Il film Jurassic World andrà in onda domenica 7 aprile, in prima serata su Italia 1, alle ore 21,20. La pellicola di genere avventura, fantasy e thriller, è un film del 2015 co-scritto e diretto da Colin Trevorrow. Si tratta del quarto capitolo del franchise, rimasto in embrione per dieci anni, prima di essere realizzato.

Il cast contiene nomi famosi del mondo hollywoodiano tra cui Chris Pratt nei panni di Owen Grady, già noto per aver interpretato la serie Hewerwood. Ci sono poi Bryce Dallas Howard nei panni di Claire Dearing, Irrfan Khan che interpreta Simon Masrani e Vincent D’Onofrio cioè Vic Hoskins.

La trama del film Jurassic World: una nascita in provetta che sfugge di mano

In Jurassic World, il sogno di Hammond si è realizzato e il parco a tema con i dinosauri è diventato realtà grazie al magnate Masrani. Grey e Zach vengono mandati in vacanza dai genitori, che stano divorziando, dalla zia, capo del parco, troppo impegnata per badare a loro che saranno seguiti dunque da Zara la sua assistente. Le vendite del parco sono in continuo peggioramento, il mondo conosce già i dinosauri, quindi il proprietario del parco decide di crearne una nuova specie, combinando il dna di diverse creature preistoriche con quello degli animali.

Owen Grady, l’addestratore dei velociraptor, viene mandato a osservare la nuova creatura e il capo militare pensa di poter sfruttare i suoi dinosauri per scopi bellici. L’etologo del parco mette subito in chiaro l’impossibilità di una tale operazione, dato che le creature non sono state pensate per rispondere agli ordini. Owen scopre con dispiacere che la bestia è intelligente e incattivita, l’Indominus Rex ha divorato la compagna e si è reso invisibile ai sensori.

Tesa un’imboscata ai guardiani riesce a ucciderli e scappare dal recinto. Claire afferma la pericolosità della creatura e chiede l’evacuazione dell’isola. Owen e Claire sono alla ricerca dei nipoti di lei che, scappati dal mostro, raggiungono le vecchie rovine di Jurassic Park e si ricongiungono alla zia solo dopo mille peripezie, per sfuggire ai dinosauri volanti che mietono molteplici vittime tra i turisti.

Morto il proprietario, il capo cerca di scappare con degli embrioni per salvarsi ma viene ucciso dai velociraptor. Owen e Claire liberano il tirannosauro del primo capitolo e dopo una dura lotta e grazie all’aiuto degli altri dinosauri l’ibrido viene ucciso. Isla Nubar viene colonizzata dai suoi veri proprietari e i turisti vengono messi in salvo in Costa Rica.











